Дружина Усика в обтислому нюді попозувала на підлозі для грайливих фото

36-річна Катерина часто розважає себе фотосесіями Усі фото @yana.tryhubets

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина полюбляє тішити себе професійними фотосетами. І одним з них багатодітна мама поділилася днями в Instagram.

На кадрах Усик позує в мінімалістичній нюдовій сукні, що підкреслює її фігуру, та на високих підборах.

Катерина народила 4-ту дитину у січні цього року і доволі швидко прийшла у форму

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Для ефектних знімків Катерина задерла плаття, виставивши на камеру оголені ноги і зухвало вигнувшись на підлозі.

Мама чотирьох може собі дозволити ще й не такі фото

Схоже, зйомка відбувалася у готелі

Також Катерина виклала більше фото зі своєї попередньої зйомки

Як відомо, окрім своїх фотосесій, Катерина Усик часто показує в мережі ніжності зі своїм зірковим чоловіком та дітьми.

Про романтичну історію кохання пари ТаблоID писав раніше.