Дружина Усика в обтислому нюді попозувала на підлозі для грайливих фото
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина полюбляє тішити себе професійними фотосетами. І одним з них багатодітна мама поділилася днями в Instagram.
На кадрах Усик позує в мінімалістичній нюдовій сукні, що підкреслює її фігуру, та на високих підборах.
Для ефектних знімків Катерина задерла плаття, виставивши на камеру оголені ноги і зухвало вигнувшись на підлозі.
Як відомо, окрім своїх фотосесій, Катерина Усик часто показує в мережі ніжності зі своїм зірковим чоловіком та дітьми.
Про романтичну історію кохання пари ТаблоID писав раніше.
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