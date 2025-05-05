Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь натякнула на нові стосунки романтичним фото

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь натякнула, що закрутила новий роман.

У своєму Instagram ексучасниця показалася з загадковим чоловіком на романтичному фото, зробленому нею.

Щоправда, обличчя обранця Інна Бєлєнь не показала. Однак засвітила на фото їхні міцно скріплені руки.

Цікаво, коли Інна наважиться представити аудиторії свого, ймовірно, нового бойфренда? Скрін з Instagram

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Нагадаємо, чутки про те, що у парі ексхолостяка Олександра Терена і Бєлєнь не все гаразд, поповзли після того, як Олександр публічно не підтримав свою дівчину у її висловленнях щодо мовного питання.

Саме тоді Інна зізналася, що це її боляче вразило. З тих пір пара не з'являлася разом у мережі, а пізніше заявила про розрив.

Пізніше дівчина спростувала чутки про те, що в її житті вже з'явився новий чоловік, зокрема про роман зі співаком Вадимом Олійником.