Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь натякнула на нові стосунки романтичним фото
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь натякнула, що закрутила новий роман.
У своєму Instagram ексучасниця показалася з загадковим чоловіком на романтичному фото, зробленому нею.
Щоправда, обличчя обранця Інна Бєлєнь не показала. Однак засвітила на фото їхні міцно скріплені руки.
Нагадаємо, чутки про те, що у парі ексхолостяка Олександра Терена і Бєлєнь не все гаразд, поповзли після того, як Олександр публічно не підтримав свою дівчину у її висловленнях щодо мовного питання.
Саме тоді Інна зізналася, що це її боляче вразило. З тих пір пара не з'являлася разом у мережі, а пізніше заявила про розрив.
Пізніше дівчина спростувала чутки про те, що в її житті вже з'явився новий чоловік, зокрема про роман зі співаком Вадимом Олійником.
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