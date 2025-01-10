"Холостяк" Терен про позицію його дівчини щодо мови: Було боляче це дізнатись
Ветеран Олександр "Терен" Будько, який став героєм телешоу "Холостяк 13", днями підняв у своєму Instagram тему переходу на українську. Він висловив думку, що час "лагідної українізації" давно збіг.
"Чи зможемо ми перемогти, якщо вирощуємо нові покоління в дусі «какая разніца», тоді як наш ворог виховує покоління воїнів? Час лагідної українізації минув давно. Він закінчився ще тоді, коли нас силоміць русифікували століттями. Настав момент чітко сказати: Україна існує лише з українською мовою", - наголосив Олександр.
Одначе публікація допису Терена майже співпала з виходом інтерв'ю його дівчини, переможниці шоу Інни Бєлєнь, в якому та висловила дещо іншу позицію. На це не могла не звернути увагу аудиторія Олександра.
"Я не дуже розумію людей - от у Саші теж таке є - які прям гонять на російськомовних. Візьміть Харків, господи, люди під обстрілами закривають збори, залишаються в місті, реально дуже багато всього роблять. Я розумію, що за 10 років уже можна було перейти на мову, але я вчилась в школі, в нас російські книжки були....", - сказала Бєлєнь, на що інтерв'юер, Слава Дьомін зазначив, мовляв, всі останні 10 років не сприймалися як війна.
"Люди, якщо живуть 28 років так, вони не можуть за три рази переключитись. Вже в закладах спілкуються українською. Тобто я взагалі за те, щоби робити це через похвалу", - зазначила дівчина.
Як приклад вона навела таблички, які бачила у львівських магазинах: "Російськомовних не обслуговуємо" або "Російськомовні, які намагаються говорити українською, ви - супер".
"В який я магазин піду? Зрозуміло, що в другий. Це сприймається як агресія, люди навпаки не будуть це робити, їх примушують. Тобто я взагалі топлю за харків'ян, навіть якщо вони ще спілкуються російською, вони намагаються. Якщо в мене є русизми - ну блін, я хоча б намагаюсь це робити, а не просто... Вони сидять кожен день під балістикою, місто просто топ, і якщо їх ще грузити тим, що мова не така і ще щось не так, ну блін... Давайте все ж таки будемо залишатись людяними", - закликала Бєлєнь.
Олександр прокоментував позицію Інни у сторіс, зізнавшись, що йому було боляче її дізнатись зараз. Він додав, що вони з дівчиною вже все обговорили між собою.
Після цього Терен опублікував наступний пост, присвячений мові, війні та стосункам.
Як відомо, раніше російськомовність Будько називав одним із "червоних прапорців" у жінках.
Нагадаємо, Терен розповідав, як його змінила участь у "Холостяку".
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