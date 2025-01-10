"Холостяк" Терен про позицію його дівчини щодо мови: Було боляче це дізнатись

Ветеран Олександр "Терен" Будько, який став героєм телешоу "Холостяк 13", днями підняв у своєму Instagram тему переходу на українську. Він висловив думку, що час "лагідної українізації" давно збіг.

"Чи зможемо ми перемогти, якщо вирощуємо нові покоління в дусі «какая разніца», тоді як наш ворог виховує покоління воїнів? Час лагідної українізації минув давно. Він закінчився ще тоді, коли нас силоміць русифікували століттями. Настав момент чітко сказати: Україна існує лише з українською мовою", - наголосив Олександр.

Одначе публікація допису Терена майже співпала з виходом інтерв'ю його дівчини, переможниці шоу Інни Бєлєнь, в якому та висловила дещо іншу позицію. На це не могла не звернути увагу аудиторія Олександра.

"Я не дуже розумію людей - от у Саші теж таке є - які прям гонять на російськомовних. Візьміть Харків, господи, люди під обстрілами закривають збори, залишаються в місті, реально дуже багато всього роблять. Я розумію, що за 10 років уже можна було перейти на мову, але я вчилась в школі, в нас російські книжки були....", - сказала Бєлєнь, на що інтерв'юер, Слава Дьомін зазначив, мовляв, всі останні 10 років не сприймалися як війна.

Інна визнає, що в її мові є русизми Фото з Instagram шоу "Холостяк"

"Люди, якщо живуть 28 років так, вони не можуть за три рази переключитись. Вже в закладах спілкуються українською. Тобто я взагалі за те, щоби робити це через похвалу", - зазначила дівчина.

Як приклад вона навела таблички, які бачила у львівських магазинах: "Російськомовних не обслуговуємо" або "Російськомовні, які намагаються говорити українською, ви - супер".

"В який я магазин піду? Зрозуміло, що в другий. Це сприймається як агресія, люди навпаки не будуть це робити, їх примушують. Тобто я взагалі топлю за харків'ян, навіть якщо вони ще спілкуються російською, вони намагаються. Якщо в мене є русизми - ну блін, я хоча б намагаюсь це робити, а не просто... Вони сидять кожен день під балістикою, місто просто топ, і якщо їх ще грузити тим, що мова не така і ще щось не так, ну блін... Давайте все ж таки будемо залишатись людяними", - закликала Бєлєнь.

Олександр прокоментував позицію Інни у сторіс, зізнавшись, що йому було боляче її дізнатись зараз. Він додав, що вони з дівчиною вже все обговорили між собою.

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Після цього Терен опублікував наступний пост, присвячений мові, війні та стосункам.

Як відомо, раніше російськомовність Будько називав одним із "червоних прапорців" у жінках.

Нагадаємо, Терен розповідав, як його змінила участь у "Холостяку".







