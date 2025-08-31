"Сама в шоці": Бєлєнь розповіла, чим закінчився їхній із ексчоловіком суд у Німеччині

Переможниця шоу "Холостяк"-13 Інна Бєлєнь, яку несподівано викликали у суд Німеччини щодо вирівнювання пенсій з колишнім чоловіком, розповіла, чим все закінчилося.

За словами Бєлєнь, зараз вона перебуває в Україні й на кілька днів планує залишитися у Львові.

"Я вже приїхала. Повирішувала всі справи, 4 доби я не спала в ліжку, я дуже-дуже багато кілометрів намотала, я дуже втомлена", - сказала вона.

За словами Інни, у суді вона отримала перемогу, адже старша за свого чоловіка та має більший стаж роботи.

"Суд пройшов. Я не хотіла цей суд. Мене туди викликали терміново. І я виграла цей суд, бо я старша, стаж роботи у мене більший, і колишній чоловік має перевести 6 тисяч євро з його рахунку пенсійного на мій. Доведеться щось робити, аби отримувати потім пенсію в Німеччині", - пояснила вона.

За словами Інни, вона не очікувала такого закінчення суду

Нагадаємо, Інна Бєлєнь стала переможницею "Холостяка", головним героєм якого був ветеран Олександр "Терен" Будько. Стосунки пари тривали недовго й закінчилися не на найкращій ноті.

Вже за кілька місяців після гучного розриву з Тереном Інна оголосила про нові стосунки.