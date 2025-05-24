"Без пафосу став моєю опорою": переможниця "Холостяка" Бєлєнь романтичними фото оголосила про нові стосунки

Переможниця романтичного шоу "Холостяк"-13, у якому головним героєм був ветеран війни Олександр "Терен" Будько, Інна Бєлєнь оголосила про нові стосунки.

У своєму Instagram вона показала фото з новим коханим, проте його особистість вирішила не розкривати.

"Коли я вже подумала, що все — не хочу більше стосунків, не хочу доводити, боротись, обпікатись. Ти зʼявився. Точніше — ти був завжди. Просто я не бачила", - написала Інна.

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Судячи зі слів Бєлєнь, вона та її обранець знайомі досить довго.

"Один із тих, кого я знаю все життя. Але тільки зараз сталося щось по-справжньому особливе. Ти не голосно, без пафосу, просто став моєю опорою. Ти прийшов не рятувати — ти просто був і лишаєшся. І з тобою спокійно. Без гойдалок. Без питань. Так, як я навіть боялась мріяти", - додала вона.

Здається, Інна та її новий коханий знайомі все життя

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Напевно, коханий Інни не публічна особа

Нагадаємо, про свій розрив Інна Бєлєнь та Олександр Будько оголосили у лютому. Дівчина зізнавалася, що щиро кохала Терена, проте обпеклася.

Днями Терен вирішив розставити всі крапки над "і" та розповісти публіці про стосунки з Інною. Він розповів, що вони жили порізно й не мали інтимних стосунків.

Перед виходом цього інтерв'ю з Тереном, Бєлєнь публічно звернулася до нього та заявила, що він намагається виставити себе жертвою.