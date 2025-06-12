"Хочу ходити без бюстгальтера": переможниця "Холостяк"-13 Бєлєнь зробила пластику грудей і розповіла про своє рішення

Карина Тімкова - 12 червня, 15:45
Переможниця Холостяк-13 Бєлєнь зробила підтяжку грудей

Переможниця шоу "Холостяк"-13 Інна Бєлєнь розповіла про своє рішення зробити пластику грудей

Фото instagram

Переможниця романтичного шоу "Холостяк"-13, у якому головним героєм був ветеран війни Олександр "Терен" Будько, Інна Бєлєнь зробила підтяжку грудей.

В Instagram вона розповіла про те, як наважилася на хірургічне втручання і зазначила, що любить себе і своє тіло, а груди вирішила зробити через зміну їхньої форми після схуднення.

"Це не було спонтанно, я хотіла цього давно", — розповіла переможниця шоу.


Переможниця Холостяк-13 Бєлєнь пояснила, чому збільшила груди

Бєлєнь вийшла на зв'язок з шанувальниками, показавшись після операції та розповівши свою історію

Кадр з instagram

Як виявилося, в дитинстві у блогерки був кіфосколіоз (викривлення хребта, через яке грудна клітина розвивалася асиметрично). Через це вона носила корсети з металевими вставками, проходила електростимуляцію і неприємні масажі.

Бєлєнь з Холостяка-13 показала синці на спині після процедур

Такий вигляд мала її спина після усіх процедур

Переможниця Холостяк-13 Бєлєнь показала спокусливі фото в бікіні

Інна показала, якою була її фігура зі стабільною вагою 55 кілограми

Але у підлітковості Бєлєнь зіткнулася з новими випробуваннями, які також вплинули на її зовнішність:

"Гормональний збій, стрес перед вступом, перший сексуальний досвід і тіло миттєво відреагувало. Плюс 10 кілограмів буквально за короткий час. Я навіть не уявляла, що емоції можуть так сильно впливати на фізичний стан".

Переможниця Холостяк-13 Бєлєнь показалась у різній вазі

Після гормонального збою Інна набрала 10 кілограмів

Ексдівчина "Терена" пояснила, що змогла швидко скинути вагу і повернутися у форму. Але з часом вигляд її грудей перестав їй подобатися.

Бєлєнь з Холостяка-13 показала свої груди перед підтяжкою

Дівчина показала себе після скидання ваги

"Обожнюю своє тіло, але ні спортом, ні харчуванням груди не підтягнеш, на жаль. А я хочу ходити без бюстгальтера. Я хочу гуляти по квартирі голою і кайфувати від свого тіла. Тому було вирішено зробити операцію", — додала Інна.

Бєлєнь з Холостяка-13 зізналася, що зробила підтяжку грудей

І хоча Бєлєнь наважилася на пластику грудей, зробила вона це тільки з любов'ю до себе

Переможниця Холостяк-13 Бєлєнь розповіла про збільшення грудей

"Коли втрачаєш 10 кг, то з пишних і підтягнутих грудей виходить форма, яку вже не дуже хочеться бачити без бюстгальтера… Груди не лише втратили форму, а й стали асиметричні. Різниця — майже розмір", — сказала вона

До речі, днями блогерка Верба розповіла про свої ускладнення після аналогічної операції.

Нагадаємо, після закінчення проєкту "Холостяк"-13 Будько і Бєлєнь якийсь час були разом, але згодом розійшлися. Після чого Інна неоднозначно коментувала їхні стосунки та ділилася думками щодо поведінки самого Олександра.

Вже минулого місяця дівчина оголосила, що має нового бойфренда. До того ж вона відповідала, скільки діток хоче.

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