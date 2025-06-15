"Мама чотирьох янголят": голоплеча Мірошниченко у диму млосно погладила себе для відео
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко ділиться не лише мамським і дитячим контентом, але й частенько показує себе.
Цього разу вона опублікувала бекстейдж з нової фотосесії. Інна на кадрах позує у чорній сукні-бюстьє з білими вставками та розпущеним волоссям.
"На зв'язку мама чотирьох янголят", - підписала фото Інна.
Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко показувала показала відео, на якому спокусливо порухалася на піску у жіночній сукні.
До речі, попри роботу, виховання та навчання дітей, Інна завжди знаходить час на себе. Наприклад у листопаді минулого року Мірошниченко знімала стрес та напругу на Балі.
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