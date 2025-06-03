"Час проявити свою жіночність": Мірошниченко в бежевій сукні показала спокусливі рухи на піску
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна повипромінювала свою жіночність.
В Instagram Інна опублікувала відео, де показала спокусливі танці на піску.
"Час проявити свою жіночність. Свободу бути собою. Вільна", - підписала відео Інна.
Нагадаємо, у Інни та її чоловіка Тімура Мірошниченка є чтеверо дітей: 5-річний Марко, 6-річна Мія, 9-річна Ангеліна та 3-річний Марсель.
У своїх соцмережах Інна часто розповідає, з якими труднощами вони зіштовхуються у вихованні дітей, а також - про адаптацію прийомних дітей.
До речі, щоб відновлювати енергію вона займається йогою. Раніше Інна показувала кумедне відео сімейного заняття.
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