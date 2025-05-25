"Не дозволяти іншим рубати крила": Мірошниченко відповіла на хейт щодо співу своєї 6-річної дочки
Блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко частенько хвалиться підписникам успіхами своїх дітей, зокрема своєю 6-річною донечкою Мією, яка захоплюється вокалом й вже кілька разів виступала на сцені.
Проте навіть на такий контент Інни знайшлися хейтери, які засудили вміння дівчинки співати, але блогерка не стала мовчати й відповіла на закиди коментаторів.
"Людина, як ємність, яка тримає в собі все, що туди налили. Любов, світло, турботу. Чи отруту і біль. І якщо ти повний непотрібу, ти ніколи не зможеш дарувати іншим підтримку. І навпаки. Щаслива людина завжди множить любов", - написала вона.
Мірошниченко зазначила, що люди, котрі критикують дітей - недоотримали любові у своєму дитинстві.
"Дорослий, який може про дитину сказати, що вона не дуже красива, не розумна, не вміє співати, танцювати, малювати і тд - це насправді ображене дитя, яке не отримало достатньо любові, тому вибрало позицію нападу і знецінення", - наголосила блогерка.
Інна додала, що для неї її дитина завжди буде найкращою та найталановитішою.
"Звісно, що моя дитина для мене талановита. Звісно, що розумна. Красива. І звісно, що я буду пишатися нею до сліз, і неважливо, що б сказали про це інші. "Мам, дивись!". Ви повертаєтесь, а там якийсь дивний стрибок. І ви "Вау!!! Молодець!". Це є безумовне прийняття. Це не "ти найкращий, бо всі інші були гірші". Це "ти прекрасний в будь-якому прояві!". Без порівняння. Без планки і вимог. "Будь собою, цього достатньо", - пояснила вона.
Мірошниченко також підняла тему поколінь дітей, які росли у порівняні з іншими.
"Ми вже маємо не одне покоління дітей, які росли в порівнянні з іншими. Які мали бути або найкращими, або присоромленими. Покоління, яким отримати чуже визнання важливіше за свободу бути собою. І саме це покоління на чуже "пишаюся своєю дитиною" каже "не розумію, чим тут пишатися", - зауважила вона.
Блогерка наголосила, що навчить своїх дітей тому, що вони нікому нічого не повинні доводити.
"І так, в житті моїх дітей будуть ті, хто скаже "не розумію, за що тебе хвалять". Але я навчу їх, що вони нічого і нікому не мають доводити. А мають кайфувати від життя і робити все в насолоду. Мріяти вільно і масштабно. І не дозволяти іншим рубати їхні крила. Ти не маєш подобатись усім. Головне - самому собі. В цьому і є щастя", - підсумувала Інна.
Нагадаємо, у Інни та Тімура Мірошниченка є ще троє дітей: 5-річний Марко, 9-річна Ангеліна та 3-річний Марсель.
У своїх соцмережах Інна часто розповідає, з якими труднощами вони зіштовхуються у вихованні дітей, а також - про адаптацію прийомних діток.
До речі, нещодавно Мірошниченко хвалилася успіхами Ангеліни, яка змогла самостійно придумати та розповісти казку.