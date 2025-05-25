"Не дозволяти іншим рубати крила": Мірошниченко відповіла на хейт щодо співу своєї 6-річної дочки

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко частенько хвалиться підписникам успіхами своїх дітей, зокрема своєю 6-річною донечкою Мією, яка захоплюється вокалом й вже кілька разів виступала на сцені.

Проте навіть на такий контент Інни знайшлися хейтери, які засудили вміння дівчинки співати, але блогерка не стала мовчати й відповіла на закиди коментаторів.

"Людина, як ємність, яка тримає в собі все, що туди налили. Любов, світло, турботу. Чи отруту і біль. І якщо ти повний непотрібу, ти ніколи не зможеш дарувати іншим підтримку. І навпаки. Щаслива людина завжди множить любов", - написала вона.

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Мірошниченко зазначила, що люди, котрі критикують дітей - недоотримали любові у своєму дитинстві.

"Дорослий, який може про дитину сказати, що вона не дуже красива, не розумна, не вміє співати, танцювати, малювати і тд - це насправді ображене дитя, яке не отримало достатньо любові, тому вибрало позицію нападу і знецінення", - наголосила блогерка.

Інна показала коментарі, які писали на виступ її доньки

Інна додала, що для неї її дитина завжди буде найкращою та найталановитішою.

"Звісно, що моя дитина для мене талановита. Звісно, що розумна. Красива. І звісно, що я буду пишатися нею до сліз, і неважливо, що б сказали про це інші. "Мам, дивись!". Ви повертаєтесь, а там якийсь дивний стрибок. І ви "Вау!!! Молодець!". Це є безумовне прийняття. Це не "ти найкращий, бо всі інші були гірші". Це "ти прекрасний в будь-якому прояві!". Без порівняння. Без планки і вимог. "Будь собою, цього достатньо", - пояснила вона.

Мірошниченко також підняла тему поколінь дітей, які росли у порівняні з іншими.

"Ми вже маємо не одне покоління дітей, які росли в порівнянні з іншими. Які мали бути або найкращими, або присоромленими. Покоління, яким отримати чуже визнання важливіше за свободу бути собою. І саме це покоління на чуже "пишаюся своєю дитиною" каже "не розумію, чим тут пишатися", - зауважила вона.

"Ви там вдома чи з подружкою можете обговорювати кого завгодно. Але коли в дірект пишуть "я от чоловіку включила і він теж сказав". Ну камон. Двоє дорослих хейтять дитину і вирішують повідомити про це її мамі. Що у головах?" - висловилася Інна й додала, що заблокувала "неадекватів"

Блогерка наголосила, що навчить своїх дітей тому, що вони нікому нічого не повинні доводити.

"І так, в житті моїх дітей будуть ті, хто скаже "не розумію, за що тебе хвалять". Але я навчу їх, що вони нічого і нікому не мають доводити. А мають кайфувати від життя і робити все в насолоду. Мріяти вільно і масштабно. І не дозволяти іншим рубати їхні крила. Ти не маєш подобатись усім. Головне - самому собі. В цьому і є щастя", - підсумувала Інна.

Нагадаємо, у Інни та Тімура Мірошниченка є ще троє дітей: 5-річний Марко, 9-річна Ангеліна та 3-річний Марсель.

У своїх соцмережах Інна часто розповідає, з якими труднощами вони зіштовхуються у вихованні дітей, а також - про адаптацію прийомних діток.

До речі, нещодавно Мірошниченко хвалилася успіхами Ангеліни, яка змогла самостійно придумати та розповісти казку.