"Не давалася мені кілька років": Мірошниченко похвалилася складною йога-позою та ранковим заняттям з прийомним сином. Фото

Стабільний ранок Інни Мірошниченко і її синочка Марселя

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна Мірошниченко щоранку знаходить час і сили на заняття йогою, чим мотивує не лише своїх підписників, а і дітей. Зокрема, прийомний син Марсель є найбільшим фаном маминих тренувань на килимку.

Навіть після операції, яку 3-річний хлопчик пережив кілька днів тому, він уже прагне скласти компанію Інні у ранковій йозі.

У сторіс багатодітна мама показала свої заняття з сином та похвалилася складною позою, яку нарешті опанувала.

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Мірошниченко просто таки приклад та мотивація для всіх, хто не може знайти час і сили на спорт

Прийомна донька Ангеліна теж іноді займається з Інною

Хлопчик не відходить від мами

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Нагадаємо, нещодавно Інна розповідала, як вони з Тімуром та біологічними дітьми пройшли адаптацію з прийомними сином і донькою.

А ще Мірошниченко наголошує, що не варто забувати про себе, і тому показує, як відпочиває без родини.