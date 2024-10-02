"Не давалася мені кілька років": Мірошниченко похвалилася складною йога-позою та ранковим заняттям з прийомним сином. Фото
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна Мірошниченко щоранку знаходить час і сили на заняття йогою, чим мотивує не лише своїх підписників, а і дітей. Зокрема, прийомний син Марсель є найбільшим фаном маминих тренувань на килимку.
Навіть після операції, яку 3-річний хлопчик пережив кілька днів тому, він уже прагне скласти компанію Інні у ранковій йозі.
У сторіс багатодітна мама показала свої заняття з сином та похвалилася складною позою, яку нарешті опанувала.
Нагадаємо, нещодавно Інна розповідала, як вони з Тімуром та біологічними дітьми пройшли адаптацію з прийомними сином і донькою.
А ще Мірошниченко наголошує, що не варто забувати про себе, і тому показує, як відпочиває без родини.
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