"Мати-одиначка" Інна Мірошниченко розказала, як просувається вдочеріння Ангеліни і коли Тімур офіційно стане їй батьком

Інна і Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей Фото з Instagram Мірошниченко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна поділилася новинами щодо процесу всиновлення їхньої з ним другої прийомної дитини, 9-річної Ангеліни.

17-го вересня дівчинка офіційно стала її донькою, а вона - "матір'ю-одиначкою". Тепер же розпочинається наступний етап: усиновлення Ангеліни Тімуром.

Перші вісім років свого життя Ангеліна провела у держзакладах і має запущені проблеми зі здоров'ям

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"Оформила у нотаріуса згоду на усиновлення своєї дитини. Це у нас розпочинається другий етап. Відносно Ангеліни я - мати-одиначка. Зараз збираємо пакет документів для органу опіки, аби вони дозволили чоловіку всиновити дитину дружини. Після цього окрема судова справа внутрішньосімейне всиновлення", - написала Інна у Insta-сторіс.

"Десь за пів року Тімур офіційно стане батьком. Бо поки записаний у свідоцтво "зі слів матері". Звучить складно, але все це було легше, ніж Тімуру на три місяці відмовитися від відряджень заради школи усиновлювачів", - додала вона.

Нагадаємо, вдочеріння Інною Ангеліни відбулося не без перешкод. Одна з присяжних під час судового засідання несподівано виступила проти.

Тімур поки офіційно не є батьком Ангеліни, але через декілька місяців це зміниться

Як відомо, дитячий будинок, у якому виховувалася Ангеліна, після початку повномасштабного вторгнення був евакуйований за кордон. Тож Мірошниченки познайомилися з дочкою через Zoom та подолали тисячі кілометрів, щоби забрати її до України.

У жовтні Ангеліна Мірошниченко, в якої тепер, крім мами й тата, є сестра Мія і двоє братів, Марко та Марсель, відсвяткувала свій перший день народження в родині.







