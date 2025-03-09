"Викарбувані долею до появи всього": Мірошниченко ніжно привітала коханого з 39-річчям

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко ніжно привітала свого чоловіка, шоумена Тімура Мірошниченка з 39-річчя та показала спільне фото з ним у своєму Instagram.

"Бувають події, які стаються випадково. Бувають ті, які плануєш і до яких ідеш. А бувають ті, які були викарбувані долею задовго до появи усього. Це наша з тобою зустріч. Яка змінила все.І нас, і всесвіт. Є люди, які разом можуть більше. Є ті, хто має спільний шлях. А є ті, чий звʼязок магічний і він множить все прекрасне. Це наш звʼязок", - написала Інна.

Також Мірошниченко перелічила, за що любить Тімура.

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"Я люблю тебе, бо ти робиш мене мною. Бо з тобою я відчуваю силу робити світ кращим. Ти є моє натхнення, джерело сили і мій ресурс. Та любов, що є в тобі, лікує. Люблю те, як ти любиш мене, дітей. Як віриш в добро і те, що воно обов’язково переможе. Люблю твій оптимізм і вміння заражати ним", - додала вона.

Інна побажала своєму коханому часу для здійснення власних бажань.

"І все, чого я тобі бажаю, - це, щоб у тебе був час здійснювати власні мрії, бо наші ти здійснюєш і так! Ти чоловік моєї мрії, про якого я продовжую мріяти щодня. Солодкі 39. Вітаю тебе!" - підкреслила блогерка.

Інна ніжно звернулася до свого чоловіка у його день народження

У січні цього року Інна та Тімур Мірошниченки відсвяткували 7-му річницю шлюбу.

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У подружжя є четверо дітей: рідні 6-річна Мія та 5-річний Марко й прийомні - 9-річна Ангеліна та 3-річний Марсель.