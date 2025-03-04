"Творча натура": Мірошниченко показала, що утнув синок за лише 5 хвилин тиші. Фото

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна показала, чому вони з ним називають свого старшого сина Марка "генієм-бешкетником".

Лише за 5 хвилин хлопчик спромігся "загримувати" себе і довершити образ за допомогою пластирів.

"Марко і 5 хвилин тиші. Добре, що не порізані подушки чи іграшки, бо "хотіли, аби підлога була в пір'ї, наче хмаринка". А таке теж було", - поділилася Інна в Insta-сторіс.

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Як відомо, Мірошниченки виховують чотирьох нащадків: 9-річну Ангеліну, 6-річну Мію, 5-річного Марка та 3-річного Марселя. Інна якось пояснювала, чому в її Instagram майже ніколи не видно якихось негативних моментів із буденного життя багатодітної родини, хоча насправді часом їй здається, що сусіди викличуть на них поліцію.

Нагадаємо, Тімур чесно говорить про те, що іноді може "трошки покричать", але це - необхідна міра.