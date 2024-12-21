Федишин із чоловіком у яскравих костюмах покаталися на лижах в Америці. Фото

Фото з Instagram Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин влаштувала з чоловіком активний відпочинок в американському Міннеаполісі. Подружжя каталося на лижах.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Ірина попозувала для фото у червоній куртці та шоломі, а її чоловік, продюсер Віталій Човник - у блакитному лижному костюмі.

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"Сама не знаю як нам так вдається, але ми встигли вже побувати і на американських гірках", - написала Федишин.

Співачка наробила фото на гірськолижному американському курорті

Подружжя точно буде видно здалеку в таких яскравих костюмах

Не Буковель, звісно, але на лижах покататися можна

Фото з Instagram Ірини Федишин

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин та Віталій Човник влаштували домашню фотосесію в однакових піжамах.

До речі, днями ТаблоID розповідав про історію кохання Ірини Федишин та її чоловіка.