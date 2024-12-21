Федишин із чоловіком у яскравих костюмах покаталися на лижах в Америці. Фото
Співачка Ірина Федишин влаштувала з чоловіком активний відпочинок в американському Міннеаполісі. Подружжя каталося на лижах.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Ірина попозувала для фото у червоній куртці та шоломі, а її чоловік, продюсер Віталій Човник - у блакитному лижному костюмі.
"Сама не знаю як нам так вдається, але ми встигли вже побувати і на американських гірках", - написала Федишин.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин та Віталій Човник влаштували домашню фотосесію в однакових піжамах.
До речі, днями ТаблоID розповідав про історію кохання Ірини Федишин та її чоловіка.
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