Федишин із чоловіком у яскравих костюмах покаталися на лижах в Америці. Фото

Юлія Леськова 21 грудня, 10:04
Ірина Федишин позує для фото
Фото з Instagram Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин влаштувала з чоловіком активний відпочинок в американському Міннеаполісі. Подружжя каталося на лижах.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Ірина попозувала для фото у червоній куртці та шоломі, а її чоловік, продюсер Віталій Човник - у блакитному лижному костюмі.


"Сама не знаю як нам так вдається, але ми встигли вже побувати і на американських гірках", - написала Федишин.

Ірина Федишин робить селфі

Співачка наробила фото на гірськолижному американському курорті

Ірина Федишин з чоловіком на фото

Подружжя точно буде видно здалеку в таких яскравих костюмах

Ірина Федишин покаталася на лижах в Америці

Не Буковель, звісно, але на лижах покататися можна

Ірина Федишин на активному зимовому відпочинку
Фото з Instagram Ірини Федишин

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин та Віталій Човник влаштували домашню фотосесію в однакових піжамах.

До речі, днями ТаблоID розповідав про історію кохання Ірини Федишин та її чоловіка.

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