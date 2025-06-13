Чоловік у захваті: дружина Монатіка у чорній мінісукні посвітила ніжками перед дзеркалом. Фото

Дмитро Монатік відреагував на нову публікацію своєї дружини Фото instagram

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік, яка частенько показує їхніх дітей, вирішила похвалитися своїм модним луком.

В Instagram вона опублікувала знімок, зроблений у дзеркалі, на якому позувала у коротенькій чорній сукенці з довгими рукавами і кросівках в тон.

Аутфіт 38-річної Ірини завершували сумочка через плече, прикрашена трендовою іграшкою Labubu, масивний кулон та сонцезахисні окуляри.

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"Як завжди чарівна. Ти любиш мене дивувати, ти любиш мене нервувати, ти любиш мене поплавити", — відреагував Монатік на публікацію коханої.

Нагадаємо, подружжя виховує трьох синів: 7-річного Платона, 9-річного Данила і маленького Леона, який народився наприкінці минулого року. Співак розповідав, що пологи проходили у бомбосховищі.

Не так давно дружина Дмитра показувалась у спортивному образі та фотографувалася в обтислій сукні. Також Ірина не забула ніжно привітати коханого з 39-річчям. А якось ТаблоID описував історію їхньої любові.