Чоловік у захваті: дружина Монатіка у чорній мінісукні посвітила ніжками перед дзеркалом. Фото

Карина Тімкова - 13 червня, 14:30
Дружина Монатіка показала нове фото у короткому луці

Дмитро Монатік відреагував на нову публікацію своєї дружини

Фото instagram

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік, яка частенько показує їхніх дітей, вирішила похвалитися своїм модним луком.

В Instagram вона опублікувала знімок, зроблений у дзеркалі, на якому позувала у коротенькій чорній сукенці з довгими рукавами і кросівках в тон.

Аутфіт 38-річної Ірини завершували сумочка через плече, прикрашена трендовою іграшкою Labubu, масивний кулон та сонцезахисні окуляри.


Дружина Дмитра Монатіка у мінісукні попозувала перед дзеркалом

Обраниця артиста в міні похвалилася ніжками

Фото Instagram

"Як завжди чарівна. Ти любиш мене дивувати, ти любиш мене нервувати, ти любиш мене поплавити", — відреагував Монатік на публікацію коханої.

Нагадаємо, подружжя виховує трьох синів: 7-річного Платона, 9-річного Данила і маленького Леона, який народився наприкінці минулого року. Співак розповідав, що пологи проходили у бомбосховищі.

Не так давно дружина Дмитра показувалась у спортивному образі та фотографувалася в обтислій сукні. Також Ірина не забула ніжно привітати коханого з 39-річчям. А якось ТаблоID описував історію їхньої любові.

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