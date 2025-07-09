"Коли я стаю дзеркалом — вам боляче": Сопонару звернулася до хейтерів та ушкварила танець в білому спідньому. Відео

Ірина Сопонару підняла важливу тему Фото з Instagram

Актриса і комікеса Ірина Сопонару вже звикла до хейту і, здається, знайшла спосіб не перейматися. Утім, вирішила все ж таки звернутися до тих, хто лишає неприємні коментарі під її постами.

У своєму Instagram Ірина виклала кумедне відео, де спочатку танцює в білосніжному спідньому, а потім опиняється в одязі і продовжує танцювати.

Судячи з допису Іри, хейтять її переважно жінки

"Любі хейтери, давайте чесно. В глибині душі — ви мене любите. Бо все, що вас тригерить у мені: моя сміливість, справжність, гумор, здатність бути і сильною, і вразливою — це те, що ви самі давно хочете проявити. Але поки не дозволяєте собі", - звернулася до підписників Сопонару.

До речі, актриса не завжди така веселунка. Іноді вона буває в темряві і зникає з інфопростору

"І коли я стаю дзеркалом — вам боляче. Але ж це не про мене. Це про вас. Тож, може, досить переконувати мене, що зі мною щось не так? Краще запитайте, як здобути ту чи іншу якість — я підкажу", - зазначила акторка.

Ірина виступає на сестринство і підтримку, а не за суперництво та взаємний хейт

"Бо я за жінок. Бо жінка жінці може бути храмом. Безпечним місцем. Плечем. Сестрою. Сестринство і підтримка — це не пафос. Це терапія. Справжні королеви поправляють одна одній корону, а не намагаються її збити", - заявила вона.

Нагадаємо, 38-річна Сопонару минулого року вийшла заміж за англійця Ріса Бейнхема. У травні цього року Ірина яскраво вітала коханого з днем народження.

А нещодавно в інтерв'ю актриса зізналася, коли планує стати мамою.