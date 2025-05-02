Сопонару у день народження чоловіка показала, як вони розважалися в купальниках. Фото
Акторка Ірина Сопонару, яка нещодавно розповідала про прийняття себе, привітала свого чоловіка, британця Ріса Бейнхема з днем народженням.
Знаменитість опублікувала у своїх Insta-сторіс чималу кількість спільних фото з коханим. На спогадах можна помітити їхні романтичні побачення, прогулянки, відпочинок біля басейну та кумедні розваги.
"З днем народженням, моя любов! Я не можу описати, як сильно тебе люблю", — написала 38-річна зірка "Жіночого кварталу.
Зі своїм коханим Ірина була знайома ще до повномасштабного вторгнення, а весілля вони зіграли у травні 2024-го. Пізніше вона розповідала про стосунки з Рісом і показувала їхні ніжні світлини. Також Сопонару відповідала, скільки хоче дітей. Цієї зими подружжя всиновило котика з важкою долею.
А нещодавно акторка вражала пікантним відео в сексі луці та ефектно позувала у мереживній білизні.
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