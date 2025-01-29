Онуфрійчук замилувала фото з синочком, який не бажає спати

Марія Ткаченко 29 січня, 12:30
Іванна Онуфрійчук
Фото з Instagram Онуфрійчук

Екстелеведуча Іванна Онуфійчук заселфилася зі своїм первістком Адамом, а також запостила у Insta-сторі фото, де хлопчик демонструє, що вже має зубчики.

Схоже, незаплановану фотосесію зірковій мамі довелося влаштувати, бо нащадок не був налаштований на сон.

"Як класно тим, хто спить", - зазначила Іванна.


Дитина Онуфрійчук

Робити селфі з мамою, звісно, веселіше, ніж спати, вважає Адам

Син Іванни Онуфрійчук Адам

Малюку вже 9 місяців

Нагадаємо, в квітні Адамчику виповниться рік. Онуфрійчук нещодавно пояснила, чому ввела свою аудиторію в оману відносно дати народження сина.

Як відомо, Іванна не приховує, що поява дитини змінила їхні з чоловіком Алмазом стосунки, і дещо в цьому її засмучує.

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