Онуфрійчук замилувала фото з синочком, який не бажає спати
Екстелеведуча Іванна Онуфійчук заселфилася зі своїм первістком Адамом, а також запостила у Insta-сторі фото, де хлопчик демонструє, що вже має зубчики.
Схоже, незаплановану фотосесію зірковій мамі довелося влаштувати, бо нащадок не був налаштований на сон.
"Як класно тим, хто спить", - зазначила Іванна.
Нагадаємо, в квітні Адамчику виповниться рік. Онуфрійчук нещодавно пояснила, чому ввела свою аудиторію в оману відносно дати народження сина.
Як відомо, Іванна не приховує, що поява дитини змінила їхні з чоловіком Алмазом стосунки, і дещо в цьому її засмучує.
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