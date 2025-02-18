"Зайва вага і целюліт": Онуфрійчук розказала, як материнство позначилося на її зовнішності, як вертається в форму і які поради має для 30+

Телеведуча та засновниця фонду IvAlive Іванна Онуфрійчук у продовженні розповіді про догляд за обличчям й тілом розказала, чи влинуло материнство на її зовнішність.

Для ТаблоID 38-річна красуня також розповіла, яких найважливіших правил у доглядовій рутині дотримується, та дала поради жінкам 30+.

"Перше і найважливіше правило – це щодня обовʼязково доглядати за шкірою – очищення, зволоження вранці та ввечері. І звісно ж, змивати макіяж! Друге – це пити достатню кількість води та мати якісний сон. Від цього стан шкіри також дуже залежить. І третє – це не те, щоб обовʼязкове правило для всіх, але мені це допомагає, – детокс для шкіри", - порадила телеведуча.

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"Окрім того, що коли у мене немає зйомок, важливих заходів, я взагалі не наношу декоративну косметику, то ще й 1-2 рази на місяць не наношу на обличчя взагалі нічого, навіть догляди. Якщо у мене є можливість бути вдома 24 години, а в ідеалі 2 дні, то я можу не вмивати обличчя, не наносити ніякі засоби. За цей час шкіра має можливість відновити природні біологічні процеси та мікрофлору, яка теж є важливою, бо ми постійно її змиваємо", - поясила Іванна.

Онуфрійчук впевнена, що якість шкіри і харчування тісно пов'язані.

"Не скажу, що я відмовляюсь від чогось. Протягом життя просто постійно намагаюся харчуватись правильно, їсти збалансовану їжу та уникати напівфабрикатів.

Звичайно, буває, що інколи у подорожах, на святах чи вихідних хочеться чипсів або сходити у Mcdonalds за бургером і картоплею фрі, і я можу собі це дозволити, хоч і рідко. Та в повсякденному житті я не вживаю таких продуктів, адже знаю, що ця їжа містить багато трансжирів, які шкідливо впливають на здоровʼя і на зовнішній вигляд у тому числі. У мене, наприклад, якщо я зʼїм забагато солодкого чи смаженого, одразу зʼявляються прищики, а шкіра стає більш жирна", - помітила ведуча.

Іванна слідкує за своїм харчуванням, однак без фанатизму і заборон

З алкоголем в Онуфрійчук також здорові стосунки:

"Останні півтора року взагалі не вживаю нічого алкогольного. До цього могла випити вино чи шампанське на заходах або особливих подіях. Це ніяк не впливало на шкіру, оскільки не відбувалося щодня і завжди було в помірних кількостях – декілька бокальчиків і все".

Іванна не змогла підрахувати, скільки витрачає на доглядові процедури:

"Мені складно це вирахувати, адже я не купую доглядову косметику щодня, мені вистачає її на 3-6 місяців. У салони краси я зараз не ходжу і не роблю жодних доглядів, окрім домашнього".

"За останні 3 роки я не була у косметолога. Єдине, що спробувала – курс ендосфери для обличчя та тіла. Але побачила, що ефект взагалі відсутній, і перестала це робити", - пояснила засновниця фонду.

Ведуча зізналася, що материнство неабияк вплинуло на її зовнішність.

ʼ"Під час вагітності все було класно – мені подобався і стан шкіри, і волосся. Шкіра була яскрава і блискуча, волосся виглядало здоровим, не потрібно було взагалі особливого догляду, я ходила і сяяла (сміється). Тоді я була така щаслива, думала, що так буде завжди, бо чула від жінок, що наш організм ніби відновлюється під час вагітності та пологів. Можливо, під час вагітності так, але після пологів все це має зворотній ефект, принаймні у мене.

Через 3 місяці після пологів у мене почало скажено випадати волосся, шкіра стала супер суха, зник тонус, щільність та пружність; нігті ламались, гнулись, слоїлись, – мені здавалося, що я розсипаюсь. До того ж, зʼявилася зайва вага, якої до цього у мене не було, а з нею і целюліт на ногах, через що я не можу себе радувати тепер короткими спідницями і сукнями", - зізналася Онуфрійчук.

"Як би я не намагалася повертати у своє життя фізичні навантаження, вона не зникає. Мене всі заспокоюють, що це все через гормони та лактацію, і коли я закінчу годувати сина грудьми – все повернеться в норму. Поки що я намагаюсь приймати своє тіло, слідкувати за харчуванням та режимом сну і сподіваюсь, що дійсно з часом мені вдасться повернутись у попередню форму", - додала вона.

Іванна зі своїм 9-місячним сином. До речі, на фото ведуча без мейку

За словами зіркової мами, в її косметичці завжди є засоби для очищення, зволоження і зняття макіяжу. А з декоративної косметики - олівець для брів, румʼяна, бальзам для губ та крем для рук.

Розказала Онуфрійчук і про свої експрес-методи для гарного вигляду перед зйомками.

"Мені достатньо 15-20 хвилин, щоб привести обличчя до ладу та зробити мінімальний макіяж, щоб виглядати гарно. Це включає вмивання та догляд, і підфарбовані брови, вії та зволожені губи.

Якщо ж потрібно привести себе у форму перед зйомками чи заходами, то використовую нашумівшу маску від Valmont Renewing Pack. Вона справжнє диво косметології – чудово освіжає обличчя, приводить шкіру в тонус, а ще її можна наносити на ніч або використовувати як крем чи базу під макіяж. Також ніхто не відміняв гелеві патчі, мені вони допомагають забирати мішки під очима та зволожуть там шкіру. Раніше я не могла без них жити і завжди наносила перед зйомками та макіяжами", - поділилася ведуча.

Кілька років тому, коли засновниця фонду працювала на телебаченні і втомлювалася, то забувала про демакіяж, про що дуже шкодує

Наостанок 38-річна ведуча дала кілька порад своїм ровесницям.

"Оскільки мої однолітки – це жінки "за 30 і під 40" (сміється), то моєю головною порадою, яка базується на життєвому досвіді, буде те, що дуже важливу роль у зовнішності жінки та стані її шкіри відіграє її психоемоційний стан. Якщо жінка щаслива, кохана, їй вистачає підтримки, турботи, тепла, то вона завжди буде усміхненою, позитивною, красивою і сяючою. Це впливає не лише на ментальний стан, а й сильно помітно ззовні.

А якщо жінка втомлена, змучена стресом, невиспана, у неї зʼявляються несвідомі шкідливі звички – переїдання, роздирання акне, тощо, що прямо впливає на її зовнішній вигляд. У такому випадку жодні дорогі засоби, уколи чи косметологи нічого не змінять. Тому важливо турбуватися про себе, уникати стресу і тривоги, депресій, знаходити для себе способи, які в цьому допомагають – спорт, йога, дихальні практики, медитації, прогулянки на свіжому повітрі. Шкіра та очі – це дзеркало нашого внутрішнього стану, про який ми, на щастя, можемо потурбуватись", - запевнила Онуфрійчук.

Зірка впевнена, зовнішній розквіт починається з внутрішнього

Нагадаємо, раніше Онуфрійчук розказувала про емоційні гойдалки на тлі поринання в материнство.