"Любимо тебе, наш Всесвіт": Онуфрійчук замилувала фото 4-місячного сина та поміркувала про невпинність часу

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно розповіла про емоційні гойдалки від поринання у материнство, у своєму Instagram показала милі фото зі своїм 4-місячним синочком Адамчиком та поміркувала про час, який швидко йде.

"Як же невпинно біжить час. З кожним місяцем синочок росте швидше і швидше, що ми й не встигаємо насолоджуватись цими моментами", - написала вона.

Іванна додала, що все почало дуже швидко змінюватися.

"Те, що турбувало ще місяць тому, вже минуло, і зʼявилось щось нове — навички, звички, турботи. Я навіть не можу знайти часу аби вести блокнот, який мені подарували, щоб фіксувати всі моменти", - додала Онуфрійчук.

За словами Іванни змінюється також й їхня з чоловіком любов до сина.

"Можна було б написати, що незмінною залишається наша безмежна любов до синочка, але ні. Наша любов з кожним днем, хвилиною поряд з ним збільшується і меж їй точно не існує. Любимо тебе, наш Всесвіт", - зазначила вона.

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Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук разом з чоловіком Алмазом та маленьким сином гайнула у відпустку та розповіла, як це було.

Якось Іванна також коментувала непрохані поради щодо виховання сина від її підписників.