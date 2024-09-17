"Не шкодую ні краплі": Онуфрійчук підбила підсумки першої відпустки з немовлям та поділилася сімейними фото

Іванна з родиною провела відпустку на Сардинії Фото з Instagram Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук закликає мам не боятися їздити на відпочинок із маленькими дітками. 38-річна блогерка, яка саме повернулася з сімейної відпустки з 3-місячним сином Адамом, поділилася враженнями від неї.

Іванна відзначила, що їм із чоловіком Алмазом допомагали "няні" - її мама Світлана і його мама Гульшара.

"Наша перша відпустка у новому складі закінчилася. Я вперше встигла втомитися від моря і хочу повернутись до роботи", - зізналася Онуфрійчук.

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Адам - перша дитина Алмаза та Іванни

"Я б не сказала, що відпочити не вдалося, ні. У нас були чудові няні - улюблені бабусі, завдяки яким ми з коханим могли і на побачення вийти та побути вдвох, і спокійно з друзями на прогулянку поїхати", - зазначила вона.

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Утім відпустка з дитиною, звісно ж, мала свої особливості та була зовсім не схожа на попередні.

"У нас зараз переналаштовується графік, синочок менше спить і більше активнічає. Тому ми не самі вирішували, хто коли йде плавати чи засмагати, а за нас це вирішував Адамчик", - пожартувала Онуфрійчук.

Адамчик провів свої перші канікули на морі

"Тепер йому все цікаво, але він не затримує свою увагу на чомусь одному. Тож доводиться бути креативними і вигадувати, чим його розважати. Коліна від постійного сидіння на піску сухі, а засмага встигла за цей час декілька разів зійти і зʼявитися знову. До зубів ще далеко, але вони вже давно дають про себе знати. Синочок почав прокидатися вночі щогодини, щоб поїсти, погризти щось і заспокоїтись", - розповіла вона.

Іванна радить не боятися їздити на відпочинок із маленькими дітьми

Проте Іванна анітрохи не шкодує, що вони наважилися на такий відпочинок.

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"Та попри всі ці факти, я не шкодую ні краплі, що ми наважилися на такий відпочинок. Бо це зовсім новий досвід для нас всіх, а для синочка морське повітря точно піде на користь. Якось мене запитували у діректі, чи радила б я їхати з маленькою дитиною на відпочинок. Відповідь - однозначно так, якщо є така можливість. Лиш візьміть з собою допомогу, аби вам вдалося хоча б трішки передихнути", - порадила вона.





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Найкращі няні - це улюблені бабусі

Нагадаємо, Онуфрійчук не приховує свого ставлення до непроханих порад щодо дитини, які сипляться їй у директ. Але й сама визнає, коли щось робить неправильно чи коли їй щось не вдається, як-от привчити первістка до візочка як альтернативи рукам.

Як відомо, свій перший переліт Адамчик здійснив, коли йому ще не було 2 місяців.