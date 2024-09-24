"Не можу жити без цього": Онуфрійчук розказала про емоційні гойдалки на тлі свого поринання в материнство

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук відверто ділиться зі своєю аудиторією досвідом свого материнства. У Instagram 38-річна блогерка розказала, які внутрішні зміни відбулися в ній, відколи синочок Адам став "головним проєктом її життя".

Так, Іванна усвідомила, наскільки важливою для неї все-таки є і самореалізація.

Іванна в футболці з промовистим написом поділилася своїми думками про поєднання материнства з улюбленою справою, благодійним фондом

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"Коли з'явився синочок, я вирішила, що все, що було до цього, стало не таким вже й важливим. Свої ідеї про нові проєкти фонду я відклала на поличку, а мрії повернутися на телебачення взагалі здавалися смішними. Яка там робота, які проєкти, нащо це все. Ось він - головний проєкт мого життя, солодко спить у мене на руках і більше нічого мені не потрібно. Я свідомо обрала з головою поринути в материнство і я надзвичайно насолоджувалася цим", - пригадала Онуфрійчук.

"Минуло майже півроку і ейфорія від нового статусу почала зменшуватися. Те, що раніше розчулювало до сліз, як от процес годування чи засинання сина, стало звичним і перетворилося в улюблену рутину. Нам вдалося налагодити графік і я навіть навчилася знаходити у ньому час для себе та роботи", - поділилася зркова мама.

Онуфрійчук із сім'єю мешкає в Швейцарії

Зі слів Онуфрійчук, до неї повернулося бажання займатися не лише сином, а і улюбленою справою.

"Я усвідомила, що не можу жити без цього, як би сильно не поринула у материнство. Що мені хочеться бути щасливою і натхненною тим, чим я займаюсь, як робила це раніше. Хочеться реалізовуватись не лише як мама, а й займатися своєю професією та захопленнями", - пояснила вона.

Іванну такі зміни у її мисленні дуже тішать та підбадьорюють. Як висловилася жінка, вона ніби повертає собі себе та вчиться поєднувати всі ці ролі.

"Пам'ятаю себе 2 місяці тому, у моєму світі не існувало нічого, окрім сина, і мене це дуже зігрівало, але з часом я почала сумувати за тим ритмом і життям, яке було колись. Я навіть не могла подумати, що вже найближчим часом відчуватиму все, що описала вище. Тож хочу обійняти кожну, хто проходить такі гойдалки зараз і сказати, що все налагоджується та змінюється і у ваших силах зробити так, як ви захочете. Лиш давайте собі трішки часу", - порадила вона.

Як відомо, Адаму, первістку Іванни та її чоловіка Алмаза, майже 4 місяці. Онуфрійчук нещодавно розповіла, що, на її думку, допомогло їй уникнути післяпологової депресії.