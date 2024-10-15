Онуфрійчук із малюком на руках пояснила "падпіщікам", чому зникла зі стрічки

Марія Ткаченко 15 жовтня, 09:45
Іванна Онуфрійчук
Фото з Instagram Онуфрійчук

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук, чиї підписники в Instagram уже зо два тижні не бачили від неї нового контенту, вирішила виправитися.

Запостивши кілька світлин із синочком Адамом, 38-річна красуня пояснила: коли її нема у стрічці, це означає, що вона намагається балансувати та поєднувати поєднувати материнство, сімʼю та управління благодійним фондом.

Іванна Онуфрійчук і її дитина

Адам привітався з матусиними "падпіщіками"


"Не завжди виходить, але не існує нічого ідеального у цьому світі, правда ж?", - зазначила вона.

Іванна Онуфрійчук і її син Адам

Фото Онурійчук обрала архівні, схоже, з нещодавньої поїздки до Італії

Родина Іванни Онуфрійчук

Адамчик у колі родичок

Як відомо, Адамчику, первістку Іванни та її чоловіка Алмаза вже чотири з половиною місяці. Глядіти хлопчика батькам помагають бабусі - Світлана та Гульшара.

Читайте також:

"Зробила все неправильно": Онуфрійчук показала, як знайомила сина з морем

"Крейзі мама" Онуфрійчук показала фото з 3-місячним сином та висловилася щодо непроханих порад

"Не можу жити без цього": Онуфрійчук розказала про емоційні гойдалки на тлі свого поринання в материнство

"Любимо тебе, наш Всесвіт": Онуфрійчук замилувала фото 4-місячного сина та поміркувала про невпинність часу

Іванна Онуфрійчук діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів