Онуфрійчук із малюком на руках пояснила "падпіщікам", чому зникла зі стрічки

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук, чиї підписники в Instagram уже зо два тижні не бачили від неї нового контенту, вирішила виправитися.

Запостивши кілька світлин із синочком Адамом, 38-річна красуня пояснила: коли її нема у стрічці, це означає, що вона намагається балансувати та поєднувати поєднувати материнство, сімʼю та управління благодійним фондом.

Адам привітався з матусиними "падпіщіками"

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"Не завжди виходить, але не існує нічого ідеального у цьому світі, правда ж?", - зазначила вона.

Фото Онурійчук обрала архівні, схоже, з нещодавньої поїздки до Італії

Адамчик у колі родичок

Як відомо, Адамчику, первістку Іванни та її чоловіка Алмаза вже чотири з половиною місяці. Глядіти хлопчика батькам помагають бабусі - Світлана та Гульшара.