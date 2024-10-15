Онуфрійчук із малюком на руках пояснила "падпіщікам", чому зникла зі стрічки
Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук, чиї підписники в Instagram уже зо два тижні не бачили від неї нового контенту, вирішила виправитися.
Запостивши кілька світлин із синочком Адамом, 38-річна красуня пояснила: коли її нема у стрічці, це означає, що вона намагається балансувати та поєднувати поєднувати материнство, сімʼю та управління благодійним фондом.
"Не завжди виходить, але не існує нічого ідеального у цьому світі, правда ж?", - зазначила вона.
Як відомо, Адамчику, первістку Іванни та її чоловіка Алмаза вже чотири з половиною місяці. Глядіти хлопчика батькам помагають бабусі - Світлана та Гульшара.
"Зробила все неправильно": Онуфрійчук показала, як знайомила сина з морем
"Крейзі мама" Онуфрійчук показала фото з 3-місячним сином та висловилася щодо непроханих порад
"Не можу жити без цього": Онуфрійчук розказала про емоційні гойдалки на тлі свого поринання в материнство
"Любимо тебе, наш Всесвіт": Онуфрійчук замилувала фото 4-місячного сина та поміркувала про невпинність часу