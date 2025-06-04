"Лише зараз дійшли руки": Онуфрійчук через місяць після дня народження сина показала фото з його свята

Адаму на перший день народження влаштували справжнє свято Усі фото @monchak

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка місяць тому святкувала перший рік свого материнства, лише зараз знайшла час, щоби викласти красиві фото з дня народження синочка Адама.

У своєму Instagram щаслива матуся показала сімейні кадри з блакитно-бежевої вечірки, де були всі найближчі родичі.

"День народження синочка минув ще місяць тому, а в мами лиш зараз дійшли руки до цих неймовірних фото😍 Думаю, ніколи не пізно опублікувати їх💓

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Це було наше сімейне свято, сповнене щастям та любов'ю. Адже поява Адамчика рік тому принесла справжню радість кожному, хто розділив цей день з нами", - написала Іванна.

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"Можливо, синочок не пам'ятатиме цього, але ми обов'язково покажемо йому фото та відео і він переконається, наскільки особливим святом для нас тепер є його День народження", - додала дружина казахського бізнесмена.

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Нагадаємо, раніше 38-річна Іванна зізналася, що насправді оголосила про народження сина на місяць пізніше.