"Лише зараз дійшли руки": Онуфрійчук через місяць після дня народження сина показала фото з його свята
Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка місяць тому святкувала перший рік свого материнства, лише зараз знайшла час, щоби викласти красиві фото з дня народження синочка Адама.
У своєму Instagram щаслива матуся показала сімейні кадри з блакитно-бежевої вечірки, де були всі найближчі родичі.
"День народження синочка минув ще місяць тому, а в мами лиш зараз дійшли руки до цих неймовірних фото😍 Думаю, ніколи не пізно опублікувати їх💓
Це було наше сімейне свято, сповнене щастям та любов'ю. Адже поява Адамчика рік тому принесла справжню радість кожному, хто розділив цей день з нами", - написала Іванна.
"Можливо, синочок не пам'ятатиме цього, але ми обов'язково покажемо йому фото та відео і він переконається, наскільки особливим святом для нас тепер є його День народження", - додала дружина казахського бізнесмена.
Нагадаємо, раніше 38-річна Іванна зізналася, що насправді оголосила про народження сина на місяць пізніше.