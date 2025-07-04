"Навчитися бути тут і зараз": Онуфрійчук із 1-річним сином помилувалися заходом сонця над Женевським озером
Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук, чийому первісткові Адаму в квітні виповнився рочок, вчить його сприймати красу яка його оточує.
Стоячи на березі Женевського озера, мама і син милувалися вечірнім небом після дощу і "торкалися" його.
"Навчитися бути тут і зараз", - підписала 38-річна Іванка фото й відео в Instagram.
У сторіс зіркова мама також показала, як Адамчик "допомагає" їй упорядковувати кімнатні рослини.
Нагадаємо, в перший день народження хлопчика Іванна та її чоловік Алмаз влаштували йому бежево-блакитне свято. Іменинник був у костюмі та навіть із метеликом.
Як відомо, на одній дитині Іванна з Алмазом спинятися на планують. ТаблоID оповідав історію стосунків подружжя, яка розпочалася в Іспанії, зі знайомства в спортзалі.
"Зайва вага і целюліт": Онуфрійчук розказала, як материнство позначилося на її зовнішності, як вертається в форму і які поради має для 30+
"Як же важко": 38-річна Онуфрійчук показала своє повернення у спортзал майже через рік після пологів
Онуфрійчук у піжамі замилувала ранковими розвагами з синочком. Фото
"Маленький і дорослий водночас": Онуфрійчук щемливим листом привітала сина з першим днем народження. Відео
Маленький козак: Онуфрійчук замилувала однорічним сином у вишиванці та шароварах. Фото