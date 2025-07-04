"Навчитися бути тут і зараз": Онуфрійчук із 1-річним сином помилувалися заходом сонця над Женевським озером

Іванна Онуфрійчук із сім'єю мешкає в Швейцарії

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук, чийому первісткові Адаму в квітні виповнився рочок, вчить його сприймати красу яка його оточує.

Стоячи на березі Женевського озера, мама і син милувалися вечірнім небом після дощу і "торкалися" його.

Іванна і Адам милувалися вечірнім краєвидом

"Навчитися бути тут і зараз", - підписала 38-річна Іванка фото й відео в Instagram.

У сторіс зіркова мама також показала, як Адамчик "допомагає" їй упорядковувати кімнатні рослини.

У Іванки завівся власний садівник

Художник так бачить

Нагадаємо, в перший день народження хлопчика Іванна та її чоловік Алмаз влаштували йому бежево-блакитне свято. Іменинник був у костюмі та навіть із метеликом.

Як відомо, на одній дитині Іванна з Алмазом спинятися на планують. ТаблоID оповідав історію стосунків подружжя, яка розпочалася в Іспанії, зі знайомства в спортзалі.