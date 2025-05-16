Маленький козак: Онуфрійчук замилувала однорічним сином у вишиванці та шароварах. Фото
Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка зараз з родиною живе у Швейцарії і займається благодійними проєктами, відсвяткувала День вишиванки як годиться.
Разом із однорічним синочком Адамом вона вбралася в ошатні вишиті костюми та наробила фото. Ними Іванна поділилася в Instagram.
"З Днем вишиванки!🇺🇦 Цінуємо, бережемо наше і передаємо з покоління у покоління", - написала Онуфрійчук 15 травня.
Нагадаємо, тиждень тому Онуфрійчук із чоловіком влаштували розкішну вечірку з нагоди першого дня народження сина. Відео свята Іванна поділилася з підписниками.
А після цього ведуча вирішила відпочити від мамських буднів і гайнула до Базеля на перший півфінал Євробачення, де виступала Україна.
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