Маленький козак: Онуфрійчук замилувала однорічним сином у вишиванці та шароварах. Фото

Тамара Кудрявченко - 16 травня, 10:10

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка зараз з родиною живе у Швейцарії і займається благодійними проєктами, відсвяткувала День вишиванки як годиться.

Разом із однорічним синочком Адамом вона вбралася в ошатні вишиті костюми та наробила фото. Ними Іванна поділилася в Instagram.

Іванна Онуфрійчук із сином у вишиванках

Іванна вже змалку привчає сина до українських традиції

"З Днем вишиванки!🇺🇦 Цінуємо, бережемо наше і передаємо з покоління у покоління", - написала Онуфрійчук 15 травня. 


Схоже, Адамчику до вподоби яскравий український костюм

Схоже, Адамчику до вподоби яскравий український костюм

Онуфрійчук з синочком у День вишиванки

Колись Іванна казала, що буде виховувати сина у традиціях двох культур - своєї рідної та свого чоловіка-казаха.

Майже майбутній гетьман

Майже майбутній гетьман

Нагадаємо, тиждень тому Онуфрійчук із чоловіком влаштували розкішну вечірку з нагоди першого дня народження сина. Відео свята Іванна поділилася з підписниками. 

А після цього ведуча вирішила відпочити від мамських буднів і гайнула до Базеля на перший півфінал Євробачення, де виступала Україна

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Іванна Онуфрійчук
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