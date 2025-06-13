"Наша мамуля": Онуфрійчук адресувала теплі слова хазахській свекрусі та показалася з нею на фото

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук привітала з днем народження маму свого чоловіка, казахського бізнесмена Алмаза Альсенова, яку звати Гульшара.

Невістка адресувала іменинниці великий допис у своєму Instagram.

"Дорога наша мамуля Гульшара! Вітаємо вас з вашим особистим новим роком життя! Від усього серця вітаю вас і хочу сказати, як сильно я вас люблю, ціную та поважаю. Ви - неймовірна жінка, справжній приклад мудрості, доброти і сили, котрий надихає всіх навколо", - зізналася Іванна.

Іванниній свекрусі виповнилося 70 років

"Я безмежно вдячна вам за те, що ви виховали такого чудового сина - мого коханого чоловіка, людину з великим серцем, з котрим мене звела доля. Ваша любов і турбота зробили його тим, ким він є, і в цьому - ваша велика заслуга", - написала вона.

Подякувала Онуфрійчук свекрусі і за те, якою прекрасною бабусею та є для її первістка Адама.

"Ви завжди поруч, допомагаєте нам, підтримуєте кожну мою ідею і прохання, і я безмежно щаслива, що в мене є не просто свекруха, а справжня друга мама", - наголосила жінка.

Онуфрійчук вдячна "мамулі", яка виховала їй такого чоловіка

"Окремо хочу висловити вдячність за те, що ви так щиро зберігаєте і передаєте казахські національні традиції та свята. Завдяки вам наша родина живе в інтернаціональному дусі, а наш Адамчик росте, пізнаючи багатство різних звичаїв і традицій. Саме ви в першу чергу допомагаєте нам зберегти і передати культурний спадок мого чоловіка та його батька, і я щаслива, що наш син росте, знаючи і поважаючи цю культуру", - поділилася вона.

Іванна назвала чоловікову маму жінкою, яку неможливо не любити і не поважати.

Колишня телеведуча адресувала ювілярці велике і тепле привітання

До речі, цей текст Онуфрійчук, яка веде блог українською, написала російською мовою. Вона відповіла на коментар під дописом, де її присоромили за використання мови країни-агресора.

"Мій пост - це щире привітання моїй свекрусі, для якої російська мова є рідною і єдиною, яку вона розуміє. Це мій особистий вибір, продиктований повагою до неї. Сподіваюся, ви поважатимете наше сімейне рішення також", - зазначила вона.

Мама Іванни Світлана (на фото) теж була на святі свахи

Нагадаємо, як розповідала Іванна, вони з Алмазом іще до народження Адама домовилися, в якій вірі виховуватимуться їхні діти. Також вона пояснювала, згідно якої традиції родини чоловіка було обрано ім'я для первістка. ТаблоID пригадував історію кохання Онуфрійчук та Альсенова - від знайомства в спортзалі до освідчення онлайн та двох весіль.