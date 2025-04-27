"Маленький і дорослий водночас": Онуфрійчук щемливим листом привітала сина з першим днем народження. Відео

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча та благодійниця Іванна Онуфрійчук щемливим відео привітала свого сина Адама з першим днем народження.

Іванна з нагоди свята написала сину листа, в якому ніжно звернулася до нього.

"Любий Адамчику, синочок, тобі сьогодні виповнюється рік. Ти маленький і дорослий водночас, адже щодня несеш у цей світ так багато добра й тепла. З твоєю появою мій світ кардинально змінився. Хоч перший рік твого життя промайнув так швидко, але я пам'ятаю кожен наш момент. Ти навчив мене найважливішому у житті - безмежно тебе любити, просто так, за те, що ти є. Синочку, я хочу, щоби ти знав і пам'ятав: ти був моєю найбільшою мрією і тепер ти завжди будеш зі мною у серці", - озвучила Іванна написані рядки, які присвятила сину.

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"День, коли ти народився, завжди буде найщасливішим для нас з татом. Дякуємо, що обрав нас твоїми батьками, любимо тебе безмежно", - написала Іванна

Також Онуфрійчук побажала Адаму бути сильним, але ніколи не соромитися бути чутливим, а також пам'ятати, що робити помилки у житті також важливо.

"Я бажаю тобі, мій маленький, вирости з відчуттям добра і світла, яке ти вже випромінюєш. Бути сильним і сміливим, але й не боятися бути чутливим, не ховати сліз, коли хочеться плакати і пам'ятати, що все в житті можливо. Вір у себе і знай, що помилятися - це теж важливо. Побільше захопливих пригод тобі, вірних друзів і нехай кожен день твого життя буде радісним та сповненим любові. Я дякую тобі за те, що ти у мене є. Я вже пишаюся тим, який ти є. Нехай цей рік стане початком твоєї довгої та щасливої історії, а я в ній завжди буду для тебе другом, затишком та домом. Люблю тебе до неба і назад. Твоя мама", - підсумувала вона.

До слова, Іванна розповіла про народження сина на місяць пізніше - все через забобони рідних

Телеведуча написала сину щемливого листа

Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук

Днями Іванна Онуфрійчук похвалилася тим, як її синочок вперше коштував паску та крашанки.

До речі, Іванна частенько ділиться зі своїми підписницями власним досвідом материнства. Якось вона розповідала про прорізання зубів у сина і давала матусям корисні поради.