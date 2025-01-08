"Так і виглядає щастя": Онуфрійчук показала свою велику родину в святково-піжамних луках
Екстелеведуча Іванна Онуфрійчук провела зимові свята в колі своєї великої, тепер уже українсько-казахської родини. Щасливі спогади про це вона зберігатиме на фото, якими вирішила поділитися в Instagram.
38-річна Іванна показала свою та чоловікову рідню за святковим столом, біля ялинки та в піжамному фемілі-луці. Звісно, майже на всіх фото присутній первісток блогерки та її коханого Алмаза, Адамчик.
"Вже традиційно Новий рік та Різдво ми зустрічаємо у родинному колі. Це найкраще, що може бути для мене - зібрати найближчих, проводити разом час і насолоджуватись спільними моментами", - зізналася Іванна.
"А цього року всі ці свята стали для нас ще особливішими, адже тепер ми створюємо цю магію ще й для синочка. Так і виглядає справжнє щастя, яке я бажаю відчути кожному у своєму житті!", - додала вона.
Нагадаємо, нещодавно Онуфрійчук розповіла, що ввела в оману свою Insta-аудиторію щодо дати народження первістка. Вона повідомила, скільки місяців Адаму насправді.
Як відомо, на початку грудня народжений у Швейцарії хлопчик офіційно став громадянином України.
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