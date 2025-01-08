"Так і виглядає щастя": Онуфрійчук показала свою велику родину в святково-піжамних луках

Марія Ткаченко 8 січня, 10:00
Іванна Онуфрійчук та її чоловік

Іванна Онуфрійчук та її чоловік, казахський бізнесмен Алмаз виховують спільного сина Адама

Екстелеведуча Іванна Онуфрійчук провела зимові свята в колі своєї великої, тепер уже українсько-казахської родини. Щасливі спогади про це вона зберігатиме на фото, якими вирішила поділитися в Instagram.

38-річна Іванна показала свою та чоловікову рідню за святковим столом, біля ялинки та в піжамному фемілі-луці. Звісно, майже на всіх фото присутній первісток блогерки та її коханого Алмаза, Адамчик.

"Вже традиційно Новий рік та Різдво ми зустрічаємо у родинному колі. Це найкраще, що може бути для мене - зібрати найближчих, проводити разом час і насолоджуватись спільними моментами", - зізналася Іванна.

Родина Онуфрійчук

Сестра Ірина та мама Іванни під час повномасштабної війни перебувають із нею в Швейцарії

"А цього року всі ці свята стали для нас ще особливішими, адже тепер ми створюємо цю магію ще й для синочка. Так і виглядає справжнє щастя, яке я бажаю відчути кожному у своєму житті!", - додала вона.

Син Іванни Онуфрійчук

Адамчик відсвяткував своє перше Різдво і перший Новий рік

Син Іванни Онуфрійчук Адам

Нагадаємо, нещодавно Онуфрійчук розповіла, що ввела в оману свою Insta-аудиторію щодо дати народження первістка. Вона повідомила, скільки місяців Адаму насправді.

Як відомо, на початку грудня народжений у Швейцарії хлопчик офіційно став громадянином України.

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