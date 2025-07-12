"Мить у часі": Камалія з ексчоловіком та доньками відтворила фото 8-річної давнини

Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія з доньками Мірабеллою та Арабеллою й колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром відтворила фото, яке було зроблено 8 років тому.

Світлинами вона поділилася у своєму Facebook.

"Мить у часі — з різницею у вісім років Це не просто фотографії. Це — відлуння миті, зупиненої у часі. Зроблені з точністю до дня — 11 липня, з інтервалом у вісім років, у тому самому улюбленому місці: нашому домі на Майорці, Іспанія", - написала Камалія.

Співачка також додала, що на фото той самий диван і навіть фотограф.

"Те саме місце, той самий диван, навіть той самий талановитий фотограф. Змінився лише рік — з 2017 на 2025. І ми також змінилися", - зазначила вона.

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Також Камалія зізналася, що хотіла аби це фото нагадувало їй про шлях, який вони пройшли за ці роки.

"Час іде, але любов, спогади і місця, що близькі серцю, залишаються нашою опорою. Нехай ця мить нагадає нам про красу зростання, про шлях, який ми пройшли, і про радість повертатися — не тими, ким були, а тими, ким стали", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Камалія заявила, що її 11-річні дочки назавжди повертаються в Україну з Великої Британії, де з початку повномасштабної війни проживали з батьком.

Також співачка розповіла про аліменти від Захура після розлучення та шлюбний контракт.