"Якщо судилося, то впадеш": Камалія показала, як боляче гепнулася з коня в Італії. Відео

Камалія впала з коня на іподромі Фото instagram

Співачка Камалія, яка вже тривалий час займається кінним спортом, налякала шанувальників роликом, на якому впала з коня.

Вона разом з 11-річними доньками Мірабеллою та Арабеллою нині знаходяться в італійському місті Сполето. Зі своїми дітьми зірка відправилася на іподром, щоб покататися на конях.

Спочатку все йшло добре. 48-річна Камалія професійно їхала верхи й додала перешкоди, але останній стрибок не вдався і вона боляче гепнулася на землю. Відео з інциденту було опубліковане в Instagram.

Поїздка почалася добре, майже все коло минуло без проблем Кадр з instagram

Але стрибок через останню перешкоду не вдався

"Якщо судилося впасти, то впадеш. Дівчата вже давно підмовляли мене спробувати себе у стрибках. Мовляв, досить вже тієї виїздки, час літати над бар’єрами! А в Сполето майже всі коні саме для шоуджампінгу, тренерів з виїздки немає. Тож думаю: була не була! Перший день — ідеально, другий — ще краще. А ось на третій день…", — написала співачка під відео.

Камалія полетіла донизу

І неприємно впала на землю

Нагадаємо, зі своїм чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром артситка розлучилась у 2023 році. Експодружжя залишилося в дружніх стосунках.

Мірабелла й Арабелла живуть із татом у Британії, де проходять навчання. Час від часу дівчата відвідують Україну та подорожують з Камалією. Нещодавно її доньки в елегантних сукнях підтримали зіркову маму на премії. А ще вони розповідали, що насправді хочуть жити з нею, але Захур прийняв інше рішення.