"У них психологічний злам": Камалія розповіла про конкуренцію дочок, їхні мрії та відмову залишатися в Лондоні

Співачка Камалія у новому інтерв'ю розповіла про взаємодію своїх доньок від ексчоловіка Мохаммада Захура, 11-річних Мірабеллу і Арабеллу, а також про їхнє бажання покинути Британію.

У проєкті "Наодинці" її запитали про конкуренцію між дівчатами та їхні стосунки. 48-річна зіркова мама, відповіла, що вони навчаються в одній школі, але різних класах:

"У них не можна, коли сестри і брати вчаться в одному класі. Це психологічний метод".

Дівчата не знаються, що їхні батьки розлучилися Фото instagram

Вона додала, що між сестричками присутнє змагання за увагу мами. Мірабелла та Арабелла помітно конкурують одна з одною і частенько сваряться. Артситка не приховує, що її діти можуть навіть побитися.

"Відчувається конкуренція і така конкретна. Вони і подружки, але, коли виникає питання, наприклад, хто сьогодні спить з мамою, починається бійка: "Я сьогодні", "Я перша". Ми навіть графік зробили. Я приїжджаю до Лондона і ми кидаємо монетку, хто перший сьогодні. І далі вже по графіку.

Бо вони між собою починаються виясняти стосунки. Б'ються і сперечаються. На таких суперечках вони можуть навіть побитися. Скільки не питала у психологів… діти завжди б'ються між собою. Особливо двійнята та близнята", — з усмішкою поділилася Камалія.

Як виявилося, дочки знаменитості частенько сваряться і конкурують одна з одною. Артистка зазначила, що це нормально для двійняток Кадр з відео youtube/tsn

Нащадки співачки вже готуються до повноцінного повернення на Батьківщину. З осені вони почнуть ходити в столичну школу. Все тому, що дівчата дуже засмучені життям в Лондоні й тривалий час просять повернути їх в Україну. Вони навіть почали "бойкотувати":

"Вони повертаються вчитися в Україну. Вже з вересня вони будуть вчитися в київській школі… Вони кожного року приїжджають 4-5 разів сюди на два тижні. У них вже просто психологічний злам пішов. Вони хочуть до мене, до мами, хочуть до своїх друзів, своєї домівки. Їх дуже тягне додому. У них бойкот і депресія, вони нічого не хочуть робити.

Їм не подобається жити в Лондоні. Вони кажуть, що в школі дуже багато булінгу, хоча школа дуже класна. Кажуть: "Там зовсім не такі люди, як в Україні. У нас люди добріші". Вони хочуть в Україну і все. У них бойкот: "Ми не будемо ходити в школу". Вони вже багато від чого відмовилися. Мірабелла більше не ходить на гімнастику".

Зірка зазначила, що Арабелла дуже зацікавлена в корейській культурі та хоче відвідати цю країну. Вона також планує в майбутньому піти на кастинг, щоб зніматися в серіалах в Кореї. Дівчинка навіть запрошує маму вчити з нею корейську мову, бо у неї ж "буде зять кореєць". Мірабелла тим часом мріє бути співачкою. А ще вони вдвох бачать інтерес в тому, щоб стати бізнеследі та керувати батьковим бізнесом Фото instagram

Ведуча запитала Камалію, чи обмежувала вона стосунки своїх дітей зі страшкою донькою Захура, Тетяною. Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення вони усі жили в одному будинку в Британії. Між виконавицею і падчеркою були часті сварки, які призвели до розлучення з Мохаммадом і її переїзду. Тим часом двійнята залишилися жити з батьком і старшою сестрою ще рік, поки не переїхали в інші апартаменти.

"Я не забороняла ні з ким спілкуватися, такого не було. Дівчата просто самі не хочуть до неї (Тетяни) йти і не дуже спілкуються з її доньками. Коли ми жили в них у будинку, Арабелла з Мірабеллою інколи сиділи біля дверей і плакали дуже сильно, бо дівчата закривали двері, їх не пускали до кімнати гратися і булили. І в них психологічно залишилася травма… вони спілкуються інколи, бачаться в школі, але міцних родинних стосунків немає", — пояснила вона.

Співачка розповіла, що її діти живуть у лондонській квартирі разом з батьком і нянею, якій вона цілковито довіряє. І вона вже не дочекається повернення доньок в Україну

Як відомо, з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром артситка розлучилась у 2023-му. Колишнє подружжя залишилося в дружніх стосунках заради дітей.

Мірабелла й Арабелла обожнюють веселитися з мамою, коли приїжджають в Україну. А нещодавно сестри в ошатних сукнях підтримали Камалію на музичній премії. Дівчата не раз казали, що насправді хочуть жити з мамою.

До речі, в цьому ж інтерв'ю співачка відповіла, чи платить екскоханий аліменти та заговорила про важливість шлюбного контракту.