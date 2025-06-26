"Уже назавжди": Камалія повідомила про повернення доньок до України та розказала, на скільки схудла завдяки інтервальному голодуванню

Співачка Камалія поділилася радісною новиною: їхні з ексчоловіком Мохаммадом Захуром доньки, 11-річні Арабелла та Мірабелла, які під час повномасштабної війни мешкали з татом у Британії, повернуться до України.

В очікуванні на їхній приїзд щаслива 48-річна зіркова мама провела для "Радіо Люкс" екскурсію своїм маєтком, інтер'єр якого вона розробляла сама.

"Уже чекаю дівчат. Уже назавжди повертаються", - похвалилася Камалія, показуючи піаніно, яке треба настроїти до приїзду Арабелли та Мірабелли.

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Як уже говорила співачка, про розлучення батьків доньки не знають, і це - одна з причин, чому до їхнього повноліття особисте життя Камалії стоятиме на паузі.

"Я хочу жити з дітьми, виховувати своїх дітей, а Захур, звісно, не дозволить, щоби його діти жили при живому татові з іншим якимось чоловіком. Тому це дуже складна ситуація. І по мусульманським деяким традиціям ми по одному розлучені, по іншому ні. До 18 років - ні", - зазначила вона.

Співачка не приховує, що відчуває ностальгію, коли дивиться на цей портрет

За оцінками Камалії, дім, який вони з Захуром придбали для своєї родини в 2009-му році, коштує зараз десь 15 мільйонів доларів. А найдорожча сукня в колекції артистки - 400 тисяч.

"Думаю, я просто в неї вже не поміщусь. Тому що тоді я важила 47 кілограмів, а зараз 68", - зізналася вона.

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Камалія, котра не приховує, що має серйозні проблеми зі здоров'ям, через які набрала вагу і через які їй важко худнути, все ж має певний прогрес. За ті чотири місяці, відколи зірка дотримується інтервального голодування і їсть лише раз на день, вона скинула 4,5 кіло.

"Я не снідаю, не обідаю, але я вечеряю. І вечеряю здебільшого в закладах", - пояснила співачка порожнечу в своєму холодильнику.

Кухня - одне з найулюбленіших місць Камалії в будинку. Але зараз на ній не готують і не їдять

Виявляється, зараз Камалія не лише мало їсть, а і б'юті-процедури звела до мінімуму.

"От як війна - майже нічого. Я тільки ходжу на масажі обличчя. Масочки і масажі, все. Ходжу на тайський масаж, на масаж обличчя, на мікротоки", - поділилася вона.

Натомість чималу частку щомісячних витрат Камалії становить утримання коней: мінімум 3 тисячі доларів на місяць. Іще 7 тисяч артистка витрачає на творчість, зарплатню команді тощо.

"Щось із концертної діяльності, щось із соцмереж, з реклами, і монетизація також. Ну і плюс аліменти в мене є. Поміч сім'ї, скажімо, така, Захура", - перелічила вона джерела свого прибутку.

У своєму кабінеті співачка зберігає безліч пам'ятних речей, як-от подяка від керівника ГУР Кирила Буданова

Нагадаємо, раніше Камалія розповідала, чи пропонував їй Захур після розлучення дати їхнім стосункам ще один шанс. Як відомо, донедавна чоловік наполягав, щоби Арабелла та Мірабелла жили саме з ним, і співачка не могла вплинути на його рішення.