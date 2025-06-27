"Жінка має бути захищеною": Камалія про аліменти від Захура, важливість шлюбного контракту та чи намагалися вони врятувати шлюб

Співачка Камалія продовжує розповідати про причини свого розлучення із Захуром та ділитися раніше не озвученими деталями.

В інтерв'ю ТСН 48-річна артистка розказала про аліменти від екса, чи був у них шлюбний контракт та про інші цікаві подробиці розставання.

За словами Камалії, Захур лише частково утримує її після розлучення, але ці аліменти не дуже великі. Точну суму співачка називати відмовилася.

Аліменти Захур платить, але, за словами Камалії, не дуже великі

Також Камалія зізналася, що шлюбного контракту вона не підписувала, але іншим радить так не робити.

"Ми навіть не замислювалися над цим. Зараз хочу сказати: дівчата, робіть шлюбний контракт. Завжди! Звісно, я була молодесенькою дівчинкою, гарнесенькою, Захур за мене на 22 роки старший... Ми не знаємо, як наше життя складеться... Я вважаю, що жінка має бути захищеною, незважаючи на життєві обставини, причину розлучень", - заявила Камалія.

Артистка радить усім дівчатам мати шлюбний контракт, щоб не залишитися ні з чим після розірвання шлюбу

Утім, на питання, чи боялася вона залишитися без нічого після розлучення, співачка сказала:

"Знаючи Захура, наскільки він любить своїх дітей і який він гарний батько, я ніколи не могла навіть подумати про те, що він залишить нас на вулиці".

Також Камалію запитали, як їй жилося з чоловіком-мусульманином і чи змушував він її носити хіджаб на початку стосунків.

"Ні, ніколи. У мене є свої кордони, я - це я. Я не повинна приносити себе в жертву заради чоловіка. Чоловік і жінка - це партнерські відносини... Коли в тебе з чоловіком є дружні стосунки, є розуміння, повага, якщо вони розмовляють, ніхто нікого не принижує, не аб'юзить... один одного підтримує як доповнення, тоді це гарні відносини, які можна пронести все життя і в любові", - зауважила вона.

Попри те, що вони розійшлися, Камалія завжди тепло говорить про Захура і називає його хорошим батьком і чоловіком

Раніше Камалія вже казала, що причиною рішення піти від Захура стала його старша дочка Тетяна від росіянки. Мовляв, вона провокувала Камалію на початку великої війни своїми висловлюваннями про росіян. Це і стало трігером, особливо коли Захур у цьому конфлікті став на бік дочки, а не дружини.

На питання, чи намагалися вони з чоловіком врятувати шлюб, Камалія зазначила:

"Захуру я пропонувала до психолога, але він в це все не вірить. Розумієте, це все так сталося. Я вступила в ПТСР, може інша жінка б проглотила б це все, а в мене війна, дуже велике психологічне напруження... В березні 2022-го я вимушена була поїхати з України. Я нікуди не хотіла їхати, скільки машин за мною не посилали, не хотіла. Моя мама не хотіла їхати, мій тато не хотів. Мені було страшно залишати їх в Україні. Тут все моє життя, моя команда, мої друзі, мої коні... Але я розуміла, що там мої діти, я повинна була їхати".

"Я взяла бутилку віскі, пішла в підвал і просто набухалася", - згадала Камалія про те, що було після її рішення розлучитися

Згадуючи той період, Камалія не стримала сліз.

"І коли в тебе такий стан, і тебе всі аб'юзять. Я стикнулася з такою психологічною атакою, травлею", - зізналася співачка, згадуючи поведінку доньки Захура, коли вони всі разом жили в великому будинку в Лондоні.

Камалія розплакалася, пригадуючи початок великої війни, коли загинув її кінь у стайні на Київщині, а вона була змушена поїхати в Лондон до дочок, яким тоді було лише 8 років

"Я кохаю свого чоловіка, це моя рідна людина, це моя підтримка. Чоловік, з яким ми пройшли стільки років спільно. І поганого, і хорошого. Більше хорошого було. Він найкращий чоловік для моїх дітей. Він класний був чоловік. Я не знаю, що сталося. Мені здається, там постійно йому капали на вуха (дочка - ред.) Я знаю, що там не дуже хотіли, щоб я народила, бо не хотілося їм ділити майно.

Коли я народила, мені ніяких подарунків не було за народження дітей. Зате Таня відкрила супер клініку краси в Лондоні. Хоча до 30 з чимось там років вона повністю була на забезпеченні свого тата і чоловіка", - розказала Камалія.

Зараз співачка не знає, що має зробити Захур, щоб її повернути

Нагадаємо, раніше співачка повідомила, що її дочки остаточно повертаються в Україну з Лондона, де жили з батьком.