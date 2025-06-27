"Убиває за лічені місяці": Камалія про те, як у неї виявили агресивну злоякісну пухлину

Співачка Камалія, яка торік уперше розповіла, що поборола рак молочної залози, розказала, як у неї виявили злоякісну пухлину. Артистка вважає, що її вберегли янголи-охоронці, адже хвороба дуже швидко прогресувала.

Цими тяжкими спогадами 48-річна Камалія поділилася в проєкті "Наодинці".

Зі слів виконавиці, рак у неї знайшли випадково.

"Дуже випадково. Я дуже хотіла зробити собі пластику грудей. І я навіть уже домовилася, обрала собі хірурга, і в травні (2020-го року) я пройшла обстеження - треба повністю МРТ зробити, мамографію, поздавати всі аналізи - ми вже призначили, коли операцію будемо робити, на листопад", - розказала вона.

Камалія поділилася своїм досвідом подолання онкологічної хвороби

Але далі почалася пандемія COVID-19, і Камалія та вся її родина захворіли. Одужавши, артистка з чоловіком, Мохаммадом Захуром вирушили до Німеччини, щоби, про всяк випадок, пройти там медичне обстеження.

"І там на комп'ютерному якомусь цьому щось показало, що треба перевірити досконало цю область тіла. Потім я намацала. Коли в душі милася, щось таке як квасолина. Її не було! Буквально за якийсь там період (з'явилася), ну як зненацька", - запевнила співачка.

Після повернення до України Камалія звернулася зі своїми побоюваннями до лікаря, в якого планувала робити пластику грудей. Зірці "для заспокоєння" зробили МРТ з контрастом і виявили пухлину, яка зрештою виявилася злоякісною.

"Поки 10 діб мене готували до операції, вона виросла на 3 сантиметри. Це була карцинома, яка дуже швидко росте і вбиває буквально за лічені місяці. Вона виявилася гормонозалежна", - пояснила артистка.

Артистці заледве вдавалося стримувати сльози, згадуючи про це

"Це мені просто Господь Боженька... Я не знаю, які янголи-охоронці мене охороняють, що виявили на першій стадії. Тобто дуже швидко зловили. Вона дуже швидко, за 10 діб вона просто росла, росла і росла", - додала вона.

Як розказала Камалія, котра, крім операції, перенесла променеву терапію та гормональну хіміотерапію, вона тепер що пів року має проходити обстеження.

Окрім самої пухлини зірці видалили лімфовузли, через що вона тепер має більшу схильність до набряків. Також, як відомо, Камалія страждає на захворювання щитоподібної залози.

"Коли в тебе є проблеми ще деякі зі здоров'ям, то утримувати цю вагу, котра як гармошка: сьогодні ти мінус 4, завтра ти встаєш плюс 4 - це аутоімунний тиреоїдит", - поділилася вона.

Камалія вже 4 роки в ремісії, але регулярно проходить перевірки

Зірка, яка зараз дотримується інтервального голодування, не має проблем із заїданням стресів. Але чесно визнає, що дає їм раду в інший спосіб.

"Я не можу заснути, якщо я келих вина не вип'ю ввечері. Воно трошки розслаблює. Я не напиваюсь, я не п'ю пляшками, але келих вина... Раніше я дуже рідко... Чесно: я курю айкос. Я просто скажена. Мої діти мене сварять: "Мамо, це шкідливо". Я це все розумію. А для мене це зняття стресу. Я не знаю, чим можна ще", - зізналася Камалія.

Нагадаємо, артистка нещодавно не на жарт настрашила шанувальників своїм падінням з коня. А ще днями вона повідомила радісну новину, яка стосується її доньок, Арабелли та Мірабелли.