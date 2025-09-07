Двоповерхові торти та родинне коло: Камалія показала святкування 12-річчя доньок

Юлія Леськова - 7 вересня, 14:25
Камалія показала своїх донечок на дні народження
Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія поділилася кадрами зі святкування 12-річчя їхніх з Мохаммадом Захуром доньок. Зірка показала дівчаток з величезними тортами у колі родини.

"Арабелла й Мірабелла смакують свої святкові тортики. Стільки радості, сміху й солодкого щастя. Мої принцески сяють від любові та щирих емоцій", - написала Камалія. 

Камалія похвалилася 12-річними доньками

Дівчаткам замовили двоповерхові торти, щоправда, у кожної з різною тематикою


Діти Камалії святкували день народження

Вітали дівчат у родинному колі. А мати Камалії не могла нафотографуватися з онуками

Батько Камалії з онуками

На святкування 12-річчя доньок Камалія запросила й свого батька, яким свого часу мала складні стосунки

Камалія показала день народження дочок
Скріншот з Instagram Камалії

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал - Камалія публічно звинуватила свою подругу у зраді, а та заявила, що співачка зруйнувала її репутацію. Також подруга заявила, що Камалія "заплуталася у своїх коханцях". 

Також на початку серпня свій день народження святкував колишній чоловік Камалії Захур. 

Камалія
