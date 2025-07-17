"Мої нові горизонти": Камалія з аквалангом під водою наробила фото з яскравими рибками. Відео

ТаблоID - 17 липня, 11:45

Співачка Камалія на відпочинку з доньками вирішили розширити власні горизонти і зайнятися дайвінгом. 

48-річна артистка показала відео того, як з аквалангом споглядала підводний світ. А ще Камалія наробила кумедних фото серед яскравих рибок, якими поділилася у Facebook. 

Камалія під час дайвінгу

Камалія показала рибкам свій жовто-блакитний манікюр

"Занурююсь у дивовижний підводний світ і відчуваю справжню свободу! 🌊✨ Дайвінг — це моє натхнення, мої нові горизонти і море емоцій! Дихаємо глибше та мріємо яскравіше!", - поділилася враженнями виконавиця. 


Камалія з аквалангом під водою

Співачка позувала, як могла

Камалія з чоловіком під водою

Артистка плавала не сама

Судячи з відео, акула Камалія не зустріла, зате бачила ската, різноманітних рибок та велику черепаху. 

Камалія у гідрокостюмі

Нові горизонти Камалії відкриті

Нагадаємо, нещодавно Камалія із ексом Захуром і дочками відтворила фото 8-річної давнини. 

Також нещодавно співачка дала велике інтерв'ю, в якому розповіла більше про причини розлучення та про те, як у неї виявили рак у грудях. 

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Камалія
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