"Мої нові горизонти": Камалія з аквалангом під водою наробила фото з яскравими рибками. Відео
Співачка Камалія на відпочинку з доньками вирішили розширити власні горизонти і зайнятися дайвінгом.
48-річна артистка показала відео того, як з аквалангом споглядала підводний світ. А ще Камалія наробила кумедних фото серед яскравих рибок, якими поділилася у Facebook.
"Занурююсь у дивовижний підводний світ і відчуваю справжню свободу! 🌊✨ Дайвінг — це моє натхнення, мої нові горизонти і море емоцій! Дихаємо глибше та мріємо яскравіше!", - поділилася враженнями виконавиця.
Судячи з відео, акула Камалія не зустріла, зате бачила ската, різноманітних рибок та велику черепаху.
Нагадаємо, нещодавно Камалія із ексом Захуром і дочками відтворила фото 8-річної давнини.
Також нещодавно співачка дала велике інтерв'ю, в якому розповіла більше про причини розлучення та про те, як у неї виявили рак у грудях.
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