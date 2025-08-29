"Заплуталася у коханцях": жінка, яку Камалія назвала "змією" та звинуватила у зраді, прокоментувала її заяву

Співачка Камалія на початку серпня засмутила та, водночас, заінтригувала шанувальників дописом у соцмережах, де звинуватила одну зі своїх подруг у зраді. Не називаючи імені, артистка порівняла ту зі змією, яку пригріла на своїх грудях і яка "тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце".

Свою версію подій зрештою вирішила публічно викласти жінка, якій були адресовані ці слова.

Бізнесвуман, яку звати Світлана Голинська, зробила це в інтерв’ю OBOZ.UA.

"Не можу сказати, що ми з Камалією є подругами у традиційному розумінні цього слова. Я знаю її сім’ю понад 10 років. Кілька разів була запрошена на родинні заходи, але здебільшого через нашу співпрацю у проєкті YUNA. А от наші діти підтримують стосунки. Тому ми справді мали контакт", - зазначила вона.

Зі слів Голінської, з Камалією вона востаннє бачилася в Іспанії понад рік тому.

"Там відбулася розмова з (ексчоловіком артистки) Захуром, яка, чесно кажучи, мала б мене насторожити. Він розповів про нездорову фантазію тещі – нібито я маю намір "відбити" чоловіка Камалії. Після цього поспілкувалася з Камалією. Вона пояснила, що її мама не зовсім здорова – має схильність вигадувати плітки. Мовляв, для неї це звична справа. Я завжди ставлюся з повагою до літніх людей, тому вирішила не роздмухувати це все. Але тепер починаю замислюватися, чи не проявилися ознаки цієї "хвороби" і у самої Камалії? А що можу ще подумати, прочитавши її допис?", - запитала Світлана.

Цим та наступним фото Камалія проілюструвала свій допис, у якому стверджувала, що її зрадила найближча подруга Фото з Instagram Камалії

Вона сказала, що їй важко уявити причину, яка спонукала співачку на той допис. Але припущення все ж зробила.

"Мені здається, що Камалія просто заплуталася у своїх стосунках, не побоюся навіть сказати як є: у коханцях. Я не знаю, до кого вона мене приревнувала. Але, опублікувавши все це, завдала шкоди не лише моїй репутації, а й зганьбила свою родину", - наголосила Голинська.

Вона заявила, що, крім резонансного допису, має й інші матеріали, які містять наклеп на її адресу. Світлана лишає за собою право звернутися до суду, але поки не робить цього з поваги до Захура та його племінника Умера, з якими в неї хороші стосунки.

"Ще раз про допис Камалії. На мою думку, це може бути або прояв хворої фантазії, або навіть звичайна жіноча заздрість. Не відкидається, що допис мав на меті привернути увагу та створити резонанс. Відверто кажучи, Камалія ніколи не була цікавою сама по собі, її знають завдяки чоловіку. Тому не виключено, що вона та її команда використали такий пост як свого роду маркетинговий хід, щоб привернути увагу до артистки", - припустила Голинська.

"Цей біль неможливо описати. Зрада від "своєї" — це коли падає світ. Це коли розумієш, що ворог зовні — ніщо, бо справжній ворог сидів поруч, усміхався і називав тебе "сестрою". Дівчата, запам’ятайте: найстрашніший звір — це не чужа жінка, а "найкраща подруга"", - писала Камалія

Світлана пояснила, що спершу не відреагувала на допис Камалії, бо не зрозуміла, що він стосується її.

"Якби Камалія детальніше пояснила, про кого йдеться. Без конкретних деталей важко робити якісь висновки. Можливо, це було пов’язано, наприклад, з водіями, з якими вона проводила час, або ще з кимось із її оточення… У будь-якому разі я очікую публічних вибачень", - підкреслила вона.

Жінка зізналася, що зараз мало що знає про сім'ю артистки, оскільки сама проводить багато часу в Іспанії.

"Захур каже, що вони розлучені, Камалія – що він все вигадав. Знаєте, краще про це запитати у них самих, бо там така "Санта-Барбара", що ніхто не розбереться. Вони і живуть разом, і не живуть. Точно інколи проводять час родиною", - поділилася Голинська.

"У Камалії така позиція – вона виключно про гроші. Була прихильна до Захура, поки він повністю забезпечував. Коли дізналася, що у спадщину не передав їй декілька компаній, а все оформив на свою доньку Тетяну, почала шукати нового чоловіка. Про це стало відомо – ухвалили рішення про розлучення. Мені щиро її шкода, бо це одруження для неї стало єдиним реальним досягненням. В інших сферах життя їй не дуже вдалося досягати значних результатів", - додала вона.

Обговорювати цю тему з самою Камалією Світлана наміру не має, але вибачення від неї воліла би таки отримати.

Нагадаємо, нещодавно, вітаючи свого ексчоловіка Мохаммада Захура з 70-річчям, Камалія назвала його "сонцем" та "найкращим в світі". Раніше артистка розповідала, чи намагалися вони з ним урятувати шлюб і чи пропонував Захур їй почати все спочатку. А кілька місяців тому 48-річна зірка жалілася на переслідування заможного залицяльника, який ревнує її до екса.