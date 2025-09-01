Ділянка на Місяці, клінічна смерть і маєток за 15 мільйонів доларів: цікаві факти про співачку Камалію

48-річна Камалія (справжнє ім'я Наталя (Шмаренкова) Захур) - співачка, заслужена артистка України та переможниця конкурсу "Місіс Світу". Також зірка відома своїм 20-річним шлюбом з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

ТаблоID розкаже цікаві факти з біографії Камалії. Від дитинства з тираном до клінічної смерті - читайте найцікавіше у матеріалі.

Батько-тиран

Камалія народилася у родині військового в Росії. У дитинстві майбутній зірці довелося зіштовхнутися з абʼюзом - батько співачки бив маму, а маленька Наталія намагалася її захистити. В інтерв'ю Слава+ Камалія назвала тиранів слабкими людьми, які не вміють контролювати свої емоції та не бачили іншої моделі поведінки.

Дитинство у Камалії було непростим Фото Instagram Камалії

"Моїй мамі, як вона каже, нікуди було йти. В її родині було десять дітей, які мешкали в Чернігові. Вона вийшла заміж, поїхала з татом, дуже швидко завагітніла. Потім я була маленькою, тому тікати із Забайкалля… Він дуже ревнував її… до стовпа. Потім вони поїхали в Будапешт… Їй було складно кудись тікати. Вона сподівалася, що щось зміниться на краще" - ділилася співачка.

Зірка також зазначила, що власних дітей - Мірабеллу і Арабеллу, вона ніколи не б'є, лише може пригрозити.

Шлюб

Камалія познайомилася з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром у 2003 році на зустрічі бізнесменів у ресторані, куди її запросив знайомий. Артистка одразу привернула увагу бізнесмена - його підкорили її спів і зовнішність. Того ж вечора він записав її номер телефону й без вагань запросив на побачення. А вже скоро освідчився у коханні й запропонував жити разом. Така рішучість насторожувала Камалію, але вона вирішила дати йому шанс.

Для артистки цей шлюб був першим, для Захура - другим. Від попередніх стосунків із росіянкою він має двох дітей - Армана і Тетяну.

Для Захура це був не перший шлюб Фото Instagram

Після весілля життя Камалії справді нагадувало казку. Окрім того, бізнесмен активно підтримував кар’єру дружини, фінансував концерти, допомагав розвивати її творчість і називав діамантом, якому він створює оправу.

У вересні 2013 року подружжя стало батьками двійнят — доньок Арабелли та Мірабелли.

Родина була щасливою Фото Instagram

Здавалося, їхнє сімейне життя ідеальне. Але через 20 років шлюбу Камалія оголосила про розлучення. За її словами, вони з чоловіком понад рік намагалися врятувати стосунки, проте зрештою дійшли висновку, що краще розійтися. Після розриву екси залишилися в теплих стосунках, а після початку великої війни дочки жили з татом в Лондоні.

Камалія не приховує, що напруженість у стосунках виникла через доньку Захура від першого шлюбу, Тетяну. Саме це і стало причиною розлучення пари.

Конфлікт Камалії зі старшою дочкою Захура став вирішальним Фото Instagram

Ділянка на Місяці

У шлюбі із Захуром Камалія жила наче у казці, а на подарунки коханій мільярдер не скупився - коштовності, дорогі автомобілі і відпочинок, а також... власна ділянка на Місяці.

"Зараз такий сильний технічний прогрес, що ніхто не знає, що буде через 5-10 років. Можливо люди скоро будуть літати на сусідні планети, адже життя сповнене сюрпризів. Але якщо чесно, я б обміняла свою ділянку на Місяці на ще один дім під Києвом", - розповіла Камалія в програмі "Сніданок 1+1".

Камалія має ділянку на Місяці Фото instagram

Клінічна смерть

На початку 2000-х років через проблеми з нирками Камалія пережила клінічну смерть. З дитинства в неї діагностували камені в нирках, але попри це вона продовжувала активно виступати. Одного разу камінь заблокував нирку і та відмовила.

Артистка провела два місяці в лікарні та перенесла серйозні страждання. Під час клінічної смерті, за словами співачки, вона відчувала легкість і повну відсутність болю, а коли почала повертатися до свідомості - навпаки, біль став дуже гострим.

Співачка пережила клінічну смерть Фото Instagram

"У мене було таке відчуття, що мені не хотілося повертатися до тіла. У мене було відчуття невагомості, відсутності болю. Просто блаженство. Був "тунель" і біль, коли ти повертаєшся в тіло. Я відчула таку силу, яка затягує, і одразу відчуваєш сильний біль. Бог мене повернув" , - пригадувала зірка.

Онкологія

У 2020-му, під час підготовки до мамопластики, у Камаліїї знайшли рак молочної залози.

На діагностиці лікарі звернули увагу на підозрілу ділянку, яку потрібно було дослідити ретельніше. Згодом співачка в душі відчула ущільнення, схоже на квасолину. За її словами, воно з’явилося раптово - раніше цього не було.

Камалія вирішила проконсультуватися з лікарем, до якого планувала звернутися для пластики грудей. Для заспокоєння їй зробили МРТ з контрастом, і дослідження показало наявність злоякісної пухлини.

У 2020 році у Камалії виявили рак Фото instagram

Артистка розповідала, що під час підготовки до операції новоутворення збільшилося на три сантиметри всього за десять днів. Це виявилася карцинома - агресивна, швидкоросла й небезпечна форма раку.

"Це мені просто Господь Боженька... Я не знаю, які янголи-охоронці мене охороняють, що виявили на першій стадії. Тобто дуже швидко зловили. Вона дуже швидко, за 10 діб вона просто росла, росла і росла", - пояснила артистка в проєкті "Наодинці"

Камалія перенесла операцію, променеву терапію та гормональну хіміотерапію.

Також зірка має захворювання щитоподібної залози.

Ринопластика

Камалія не приховує, що робила ринопластику. За словами співачки, це було не естетичне бажання, а необхідність. Коли її донькам виповнилося лише два місяці, вона знепритомніла й упала, вдарившись обличчям об стіл. Унаслідок травми ніс потребував відновлення, тож артистка зважилася на операцію.

Ринопластика була необхідністю - стверджує Камалія Фото Instagram

Аб'юзер

Після розлучення із Зухаром Камалія вирішила спробувати побудувати нові стосунки. Співачка познайомилася з чоловіком, який "не був супермільйонером", але мав достатньо фінансів, щоб її балувати.

Спочатку все було добре, втім пізніше артистку почало напружувати ставлення бойфренда - контроль і сильне бажання одружити її на собі.

"Він дуже владний, романтичний, але він запальний й у нього нестійка психіка, присутні емоційні гойдалки. Бачила його в трохи нетверезому стані, то я бачила, що цей чоловік стає дуже агресивним", - розказувала Камалія.

Співачка Камалія зіштовхнулся з абʼюзером Фото Instagram

Врешті, Камалія розійшлася з ним, проте почалися переслідування і підкуп оточуючих, аби вони доповідали про кожен крок зірки.

"Такого ще ніколи не бачила. Він мене переслідує. Було навіть таке, що він пильнував мене біля мого містечка. Були відстежування та погрози телефоном. Переслідування продовжуються і я постійно озираюся, маю відчуття, що хтось за мною стежить. Виходить на моїх друзів, масажистів навіть підкуповує, щоб доповідали про кожний мій крок. Також через стиліста, тренера, відстежує мене по геолокації, по номеру телефона, бо він має зв'язки", - жалілася артистка.

Маєток за 15 мільйонів

Камалія разом із ексчоловіком Мохаммадом Захуром має розкішний маєток, який вони придбали ще у 2009 році. За словами співачки, спершу це була лише "коробка", тож усі ремонтні та дизайнерські роботи подружжя виконувало самостійно. Відповідальність за інтер’єр узяла на себе саме артистка.

Маєток оформлений у золотистих відтінках, а на стінах розміщено багато сімейних фотографій і картин. Камалія зазначає, що нині його вартість могла б сягати приблизно 15 мільйонів доларів.

У домі багато сімейних фото Скріншот з програми "По хатах"

"Дизайн повністю робила я. І підлогу, і люстри – везла все з Дубая. Ми його купили, але без внутрішнього ремонту. Це все повністю я промальовувала. Їздила купувати все в Дубаї, Італії. 2009 року купили цей дім і почали ремонт. На сьогодні ціну не знаю, а приблизно 15 мільйонів доларів. Ціну за комунальні послуги не знаю, не я оплачую", - розповідала артистка.

Багато золота Скріншот з програми "По хатах"

