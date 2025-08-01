"Найкращий в світі": Камалія з нагоди 70-річчя Захура показала його з сільгоспобладнанням

1-го серпня Мохаммад Захур святкує своє 70-річчя Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія привітала з днем народження свого колишнього чоловіка, батька двох її доньок Арабелли та Мірабелли, пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура. Йому виповнилося 70.

Для святкового допису в Instagram 48-річна артистка підібрала незвичні фото. На них Захур, вбраний у майку, шорти і шльопки, позує на чомусь на кшталт тракторця та тримаючи за ручки візок. Імовірно, фотосесія відбулася десь на стайні, де Камалія тримає своїх коней.

Захур та Камалія навіть після свого розлучення залишилися близькими людьми

Захур! Ти — наше сонце, наша сила, наш всесвіт! Ти справді найкращий у світі — і для нас немає ближчої, ріднішої людини. Вітаємо з Днем народження, з крутим 70-річчям!", - написала співачка.

"Навіть не віриться, що тобі 70, бо ти такий енергійний, спортивний, завжди у русі, завжди з нами. Ти завжди заряджаєш нас позитивом, підтримуєш, жартуєш і просто даруєш нам тепло. Ми дуже пишаємося тобою! Дякуємо, що ти є — такий сильний, молодий серцем і душею, завжди поруч, завжди на висоті. Ми тебе дуже любимо! Обіймаємо міцно — твоя Камалія, Мірабелла і Арабелла", - додала вона.

Камалія тепло привітала екса-ювіляра

Нагадаємо, нещодавно Камалія розповіла, чи намагалися вони з Захуром врятувати свій шлюб. Раніше співачка зізналася, що після розриву екс ставив їй умови, на яких вона могла би до нього повернутися. А ще Мохаммад заборонив колишній дружині розповідати донькам про розлучення батьків.