"Найкращий в світі": Камалія з нагоди 70-річчя Захура показала його з сільгоспобладнанням
Співачка Камалія привітала з днем народження свого колишнього чоловіка, батька двох її доньок Арабелли та Мірабелли, пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура. Йому виповнилося 70.
Для святкового допису в Instagram 48-річна артистка підібрала незвичні фото. На них Захур, вбраний у майку, шорти і шльопки, позує на чомусь на кшталт тракторця та тримаючи за ручки візок. Імовірно, фотосесія відбулася десь на стайні, де Камалія тримає своїх коней.
Захур! Ти — наше сонце, наша сила, наш всесвіт! Ти справді найкращий у світі — і для нас немає ближчої, ріднішої людини. Вітаємо з Днем народження, з крутим 70-річчям!", - написала співачка.
"Навіть не віриться, що тобі 70, бо ти такий енергійний, спортивний, завжди у русі, завжди з нами. Ти завжди заряджаєш нас позитивом, підтримуєш, жартуєш і просто даруєш нам тепло. Ми дуже пишаємося тобою! Дякуємо, що ти є — такий сильний, молодий серцем і душею, завжди поруч, завжди на висоті. Ми тебе дуже любимо! Обіймаємо міцно — твоя Камалія, Мірабелла і Арабелла", - додала вона.
Нагадаємо, нещодавно Камалія розповіла, чи намагалися вони з Захуром врятувати свій шлюб. Раніше співачка зізналася, що після розриву екс ставив їй умови, на яких вона могла би до нього повернутися. А ще Мохаммад заборонив колишній дружині розповідати донькам про розлучення батьків.
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