"Ціную ці теплі моменти": Камалія показала, куди летить з Захуром і дочками
Співачка Камалія похвалилася, куди летить на відпочинок зі своїм колишнім чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром та 11-річними доньками Мірабеллою та Арабеллою.
Камалія показала відео з літака, знявши кожного члена родини по черзі.
"На вихідні летимо до сонячної Португалії! Будемо тренуватися та надихатися кінним спортом. Ціную ці теплі моменти разом!" - написала співачка.
До речі, наприкінці квітня відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA-2025, де виступала Камалія. Підтримати її на урочистому заході з Лондону прилетіли Захур та її доньки.
А в середині березня сімейство відпочивало на лижно-гірському курорті в Австрії.
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