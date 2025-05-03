"Ціную ці теплі моменти": Камалія показала, куди летить з Захуром і дочками

Юлія Леськова - 3 травня, 15:13
Камалія позує для фото
Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія похвалилася, куди летить на відпочинок зі своїм колишнім чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром та 11-річними доньками Мірабеллою та Арабеллою.

Камалія показала відео з літака, знявши кожного члена родини по черзі.

"На вихідні летимо до сонячної Португалії! Будемо тренуватися та надихатися кінним спортом. Ціную ці теплі моменти разом!" - написала співачка.


Колишній чоловік Камалії в кадрі

Хоч Камалія і Захур розлучилися у квітні 2023 року після 20 років шлюбу, проте досі проводять разом багато часу - їздять у відпустки та в гості одне до одного

Камалія з родиною летять у Португалію

Співачка полюбляє хвалитися спільним відпочинком зі своїми дітьми та ексом

Донька Камалії у літаку
Дівчата у літаку зайняті у своїх гаджетах

До речі, наприкінці квітня відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA-2025, де виступала Камалія. Підтримати її на урочистому заході з Лондону прилетіли Захур та її доньки. 

А в середині березня сімейство відпочивало на лижно-гірському курорті в Австрії. 

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Камалія
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