"Моє серце, моя гордість": Камалія спільним фото в етнолуках привітала доньок-двійнят з 12-річчям

Співачка Камалія привітала своїх доньок від ексчоловіка, пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, Арабеллу та Мірабеллу з днем народження. Дівчатам виповнилося по 12 років.

"З днем народження, мої найкоханіші принцеси Арабелла та Мірабелла! Мої дівчатка, ви — моє серце, моя гордість і найбільше щастя у житті. Кожен ваш сміх — це музика, кожен погляд — сонце, кожен день поруч із вами — справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності й дякую долі за те, що подарувала мені вас!" - написала Камалія.

У Камалії вже є вдале вбрання для того, щоб завітати на святкування 20-річчя ТаблоID з дрескодом бохо та етно Фото з Instagram Камалії

Нагадаємо, якось Камалія з колишнім чоловіком та доньками відтворила фото 8-річної давності.

Також співачка розповідала, що доньки відмовляються залишатися з батьком у Лондоні.