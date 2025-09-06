"Моє серце, моя гордість": Камалія спільним фото в етнолуках привітала доньок-двійнят з 12-річчям
Співачка Камалія привітала своїх доньок від ексчоловіка, пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, Арабеллу та Мірабеллу з днем народження. Дівчатам виповнилося по 12 років.
"З днем народження, мої найкоханіші принцеси Арабелла та Мірабелла! Мої дівчатка, ви — моє серце, моя гордість і найбільше щастя у житті. Кожен ваш сміх — це музика, кожен погляд — сонце, кожен день поруч із вами — справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності й дякую долі за те, що подарувала мені вас!" - написала Камалія.
Нагадаємо, якось Камалія з колишнім чоловіком та доньками відтворила фото 8-річної давності.
Також співачка розповідала, що доньки відмовляються залишатися з батьком у Лондоні.
