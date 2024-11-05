"Сильна духом": Камалія показала, куди дочка в гіпсі попросила її відвезти. Відео

Дочка співачки Камалії Мірабелла, яка кілька днів тому отримала нову травму, опинилася в гіпсі. Але навіть це не зупинило її від того, аби навідатися в своє улюблене місце.

Куди саме - Камалія показала в своєму Instagram.

5 листопада - вже третій день після того, як 11-річній Мірабеллі наклали гіпс, і вона пересувається на милицях.

Щось останнім часом Мірабеллі не щастить. Адже у вересні вона зламала руку

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"Лікар суворо наказав їй дотримуватися повного спокою щонайменше тиждень. Але чи можна втримати цю маленьку іскорку? Мірабелла так скучила за своїм улюбленим конем, що просто не змогла всидіти на місці. Вона вмовила мене відвезти її на конюшню, і я не змогла відмовити. Бачили б ви, як засвітилися її очі 😍, коли вона обійняла свого вірного друга! 🐴💕 Ось така вона у мене — сильна духом 💪 і з безмежною любов'ю до тварин 🐾. Материнське серце", - похвалилася зіркова мама.

Дівчинка здивувалася і зраділа тому, що мама погодилася виконати її прохання

Дитина щаслива

Нагадаємо, доньки Камалії та її колишнього чоловіка Захура Арабелла і Мірабелла живуть разом із батьком в Лондоні. Але зараз перебувають в Києві, куди приїхали на канікули.

Дівчата не знають про розлучення батьків і до їхнього повноліття колишній чоловік заборонив Камалії розповідати їм про розрив.