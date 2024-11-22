"Природжена вчителька": Камалія показала, як донька працює над її британською вимовою. Відео

Від ексчоловіка Махаммада Захура в Камалії є дві доньки - Арабелла та Мірабелла Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія показала, як весело та з користю проводить час із сім'єю в Лондоні. Зірка у Instagram поділилася відео, на якому одна з доньок, Арабелла дає їй урок англійської.

47-річна артистка, вбрана в халатик та капці, сидить на дивані коло свого екса, Мохаммада Захура, на якому піжама.

Експодружжя, чиї доньки ще не знають про розлучення батьків, лишилося в добрих стосунках

До речі, деяких підписників Камалії неприємно здивувало те, що Арабелла розповляє не українською, а російською

"Арабелла - природжена вчителька! Кожен мій приїзд до Лондона стає особливим, адже ми проводимо разом чудові уроки англійської з британською вимовою. Звісно, я іноді спеціально роблю маленькі помилки, щоб наші заняття були ще веселішими і цікавішими. Немає нічого кращого, ніж навчатися у тих, кого любиш!", - написала Камалія.

Нагадаємо, дочки Камалії та Захура ходять до школи в Лондоні. Нещодавно співачка зізналася, в яку суму їм із колишнім це обходиться.



