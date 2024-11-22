"Природжена вчителька": Камалія показала, як донька працює над її британською вимовою. Відео
Співачка Камалія показала, як весело та з користю проводить час із сім'єю в Лондоні. Зірка у Instagram поділилася відео, на якому одна з доньок, Арабелла дає їй урок англійської.
47-річна артистка, вбрана в халатик та капці, сидить на дивані коло свого екса, Мохаммада Захура, на якому піжама.
"Арабелла - природжена вчителька! Кожен мій приїзд до Лондона стає особливим, адже ми проводимо разом чудові уроки англійської з британською вимовою. Звісно, я іноді спеціально роблю маленькі помилки, щоб наші заняття були ще веселішими і цікавішими. Немає нічого кращого, ніж навчатися у тих, кого любиш!", - написала Камалія.
Нагадаємо, дочки Камалії та Захура ходять до школи в Лондоні. Нещодавно співачка зізналася, в яку суму їм із колишнім це обходиться.
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