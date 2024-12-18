"Це не моє рішення": Камалія пояснила, чому її доньки мешкають з Захуром

У Захура та Камалії є 11-річні доньки-двійнята Мірабелла та Арабелла Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія зізналася, що рішення щодо того, що її з ексчоловіком Мохаммадом Захуром доньки, Арабелла та Мірабелла після розлучення житимуть із батьком, не було спільним. Артистку фактично було поставлено перед фактом.

Як вона переживає довгі розлуки, з ким хочуть жити самі дівчатка і як змінилися їхні стосунки, Камалія розказала Oboz.ua.

"Це не моє рішення, а колишнього чоловіка. І, на жаль, я на нього вплинути не могла. Чому? Бо він – мусульманин. І за його законами діти залишаються з чоловіком", - пояснила 47-річна виконавиця.

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Зі слів Камалії, лишити двійнят у Британії Захур забажав іще тоді, коли про розлучення навіть не йшлося.

Із ким житимуть діти після розлучення, вирішував Захур

"Захур сказав, що йде війна і він не хоче ризикувати дітьми. І тому планує, що вони поки що будуть жити в Лондоні, вчитися там. Я була згодна з цим рішенням, бо, як будь-яка мама, розуміла всі ризики. А потім між нами з чоловіком сталося те, що сталося. Наразі мені здається, що вже можна було, напевно, їм повернутися додому. Але він боїться за дівчат, тому поки таке рішення не ухвалене. Окрім того, переживає за їхню освіту, там все ж таки краще, бо тут здебільшого через повітряні тривоги, самі розумієте, яке буде навчання", - сказала співачка.

"Як мені живеться без дівчат? Це ж діти – звісно, важко. Ми кожен день маємо довгі розмови по відеозв'язку. Інколи по кілька разів. Як є час в них і в мене – ми розмовляємо. Я стараюся якомога частіше їх провідувати. Вони приїздять, коли мають канікули. П'ять разів на рік гарантовано бувають у Києві, в будинку, де виросли", - поділилася вона.

За відчуттями Камалії, відстань зблизила її та 11-річних доньок.

"Знаєте, вони стали ближче до мене, ніж це було раніше. Навіть можуть поскаржитись трохи на тата (усміхається). В чомусь незначному, у дрібницях якихось, бо серйозних конфліктів між ними не буває, він хороший батько. Вони інколи навіть заявляють (раніше я не чула такого від них), що хочуть жити зі мною. Так і кажуть: не хочемо з татом, хочемо – з мамою", - розповіла вона.

Камалія намагається якомога частіше бачитися з дітьми

У побуті Арабеллі та Мірабеллі допомагає няня, яка з ними вже вісім років, тож за цей аспект Камалія спокійна. Артистка розказала, в чому різняться її та Захура методи виховання.

"Він дуже любить їх балувати, а потім у який момент несподівано стає з ними дуже суворим. І зрозуміло чому. Коли Захур занадто намагається виконати всі їхні забаганки, дівчата просто сідають йому на шию, а він у якийсь момент вже з цим не може впоратися і скидає їх – часом доволі жорстко. А я тримаю завжди золоту середину. Я сувора мама, але намагаюся бути подругою своїм дівчатам. У нас є свої секретики, про які ніхто не знає. Та і вік у них зараз особливий – 11 років. Постійно між собою борються за лідерство", - зазначила вона.

Як відомо, Камалія розказувала, чому Арабелла та Мірабелла досі не знають про розлучення батьків і коли вони збираються їм про це повідомити.

Нагадаємо, артистка озвучувала кругленьку суму, в яку їм із Захуром обходиться навчання двійнят у Лондоні.