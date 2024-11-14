Камалія показала Захура в піжамі й те, як доньки прикрасили лондонське житло до новорічних свят

Комусь може здатися, що в середині листопада ще якось зарано діставати новорічний декор. Але не співачці Камалії та її донькам, Арабеллі та Мірабеллі.

Трійця вже зайнялася прикрашанням лондонської оселі. Камалія зняла це на відео, де в кадр потрапив і тато дівчат, бізнесмен Мохаммад Захур у піжамі. Він спостерігав за процесом.

Камалія показала, як Арабелла та Мірабелла прикрашають квартиру

"Поки я знаходжусь у Лондоні, мої донечки захотіли разом зі мною прикрасити квартиру до новорічних свят. Хоча святкувати будемо в Україні, в Києві", - пояснила співачка в Instagram.

Декорувати стіл 11-річним Арабеллі та Мірабеллі допомагала їхня няня. До речі, вони з дівчатками спілкуються російською.

Коли люди навколо вже впіймали святковий вайб, але не ти, не ти...

Арабелла та Мірабелла ближче до свят прикрашатимуть і свою київську оселю

Нагадаємо, доньки Камалії, хоч у мешкають під час повномасштабної війни з батьком у Лондоні, намагаються якомога частіше приїздити до України. Зовсім нещодавно вони були тут на канікулах, і Мірабеллі, на жаль, знову довелося стати пацієнткою київського Охматдиту.

Як відомо, Арабелла та Мірабелла поки не знають, що їхні батьки розлучилися. Захур заборонив Камалії їм це розказувати аж до повноліття.



