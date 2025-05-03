Осадча без мейку пораділа квітам на селфі з Горбуновим
Телеведуча Катерина Осадча зазвичай вихідні проводить разом з чоловіком, продюсером і телеведучим Юрієм Горбуновим та їхніми синами: 8-річним Іваном та 3-річним Данилом.
Цього разу Катя похвалилася селфі з коханим, який вочевидь, подарував їй невеличкий букетик нарцисів.
"П'ятниця", - лаконічно підписала фото Осадча.
Якось Катерина Осадча хвалилася шанувальників своїм родинним вікендом у Львові.
А нещодавно телеведуча розповіла невідомі факти про себе.
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