"Мама з досвідом 22 роки": Осадча показала відпочинок із чоловіком і двома синами у Львові. Фото
Телеведуча Катерина Осадча перед Великоднем разом з родиною гайнула з шумного Києва на відпочинок до Львова. Вона з двома синами та чоловіком порелаксували коло басейну та наробили милих фото на вулицях міста.
"Кілька днів у Львові. Встигли застати прихід справжньої весни", - написала 41-річна Катя.
Також телеведуча пожартувала про свій відпочинок з дітьми.
"Мама з досвідом 22 роки. Відпочивати з дітьми все ще вчуся", - написала Катя.
Як відомо, Катерина Осадча частенько показує свої вихідні в компанії близьких людей. Наприклад, нещодавно вона з чоловіком і дітьми гуляли Києвом та ходили на майстерклас з виготовлення великодніх кошиків.
Також ведуча з синами якось повторила вірусний тернд TikTok "норм чи стрьом".
"В 14 мені хотіли зробити пластичну операцію": Осадча з мокрою головою і патчами розказала, як долала невпевненість у собі
Осадча в екстракоротких шортах та чоботах зухвало пройшлася весняним Києвом для фото
"Весна": Осадча у вигадливому топі й спідниці посвітила оголеним животом для чуттєвої фотозйомки