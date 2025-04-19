"Мама з досвідом 22 роки": Осадча показала відпочинок із чоловіком і двома синами у Львові. Фото

Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча перед Великоднем разом з родиною гайнула з шумного Києва на відпочинок до Львова. Вона з двома синами та чоловіком порелаксували коло басейну та наробили милих фото на вулицях міста.

"Кілька днів у Львові. Встигли застати прихід справжньої весни", - написала 41-річна Катя.

Осадча наробила яскравих фото на відпочинку

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Вочевидь, 8-річний Іван та 3-річний Данило дуже вподобали басейн

Ну і як же без селфі з коханим чоловіком, продюсером та ведучим Юрієм Горбуновим?

Також телеведуча пожартувала про свій відпочинок з дітьми.

"Мама з досвідом 22 роки. Відпочивати з дітьми все ще вчуся", - написала Катя.

Здається, син Катерини зацінив львівські басейни

Між прогулянками та басейном хлопці знайшли час для гаджетів

Скріншот з Instagram Катерини Осадчої

Як відомо, Катерина Осадча частенько показує свої вихідні в компанії близьких людей. Наприклад, нещодавно вона з чоловіком і дітьми гуляли Києвом та ходили на майстерклас з виготовлення великодніх кошиків.

Також ведуча з синами якось повторила вірусний тернд TikTok "норм чи стрьом".