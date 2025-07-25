Осадча сховала очі під капелюхом боа та розказала, про що її питають останні 20 років
Телеведуча і багатодітна мама Катерина Осадча, найбільше відом як ведуча передачі "Світські хроніки", пригадала, коли вперше одягнула у кадр капелюх.
У своєму Instagram зірка показалася у головному уборі з пір'я і розказала, що цікавить її аудиторію вже тривалий час.
"Рівно 20 років тому я вперше з’явилась у кадрі в капелюсі. І з того часу питання "А де капелюх?" мене переслідує", - написала вона.
Нагадаємо, раніше Осадча розказувала, як долала невпевненість у собі та що цікавого можна знайти в її торбинці. А не так давно зірка розповідала цікаві невідомі факти про себе.
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