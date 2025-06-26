Осадча у стильному монохромі та з об'ємною зачіскою розказала, як набути впевненості. Фото

Телеведуча Катерина Осадча потішила шанувальників новим стильним контентом і роздумами про навіювання комплексів та про впевненість у собі.

В Instagram 41-річна зірка опублікувала добірку фото, на яких позувала у чорному костюмі українського бренду з приталеним піджаком на одному ґудзику, вільних штанях і білій сорочці з довгим рукавом. Ефектності образу додавала об'ємна укладка.

"Чи завжди мені вистачало впевненості в собі? Коротка відповідь — ні. У дитинстві я дуже швидко росла й соромилась свого зросту. Бути на голову вищою за однокласників здавалося тоді страшним вироком. У модельній агенції мені сказали, що треба "приклеїти" вуха — зробити пластичну операцію, адже так як є "не піде". Пізніше дісталося моїй манері говорити: не така дикція, не той голос, забагато жестів", — поділилася вона.

Ведуча продемонструвала свою елегантність Фото orlovaphotographer

Катя похвалилася тонкою талією

"Оточуючі справді вміють додавати нам комплексів. Іноді ми починаємо соромитися речей, які нас і роблять унікальними. Не тому, що вони погані, а тому, що вибивається з усталеної норми. Але з цим можна працювати. І варто вимкнути внутрішнього критика, шукати оточення, яке тебе підтримує — свій маленький фан-клуб, працювати з тим, що не влаштовує саме тебе.

Сьогодні я дивлюсь на свій зріст, голос і навіть ті самі вуха з усмішкою. Бо те, що колись було "не таким", стало моєю впізнаваністю. А впевненість — це навичка. І вона вартує зусиль", — додала багатодітна мама.

Аутфіт завершували темні лофери

Осадча може похизуватися навичками позування, яким, до речі, вона вчила своїх фанатів

Знаменитість спробувала діловий стиль у новій зйомці

Останнім часом Катерина хизується своїми модними луками та влаштовує собі ефектні фотосети. А нещодавно вона разом з чоловіком Юрієм Горбуновим позувала в Каннах в ошатній сукні й грайливо знялася на сходах.

Нагадаємо, Осадча та її коханий виховують двох синів: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана, в якого нещодавно брали кумедне інтерв'ю. Подружжя полюбляє весело проводити час із дітьми і часто влаштовує їм цікаві розваги. А від попередніх стосунків ведуча має 22-річного Іллю.