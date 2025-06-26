Осадча у стильному монохромі та з об'ємною зачіскою розказала, як набути впевненості. Фото

Карина Тімкова - 26 червня, 10:20

Телеведуча Катерина Осадча потішила шанувальників новим стильним контентом і роздумами про навіювання комплексів та про впевненість у собі.

В Instagram 41-річна зірка опублікувала добірку фото, на яких позувала у чорному костюмі українського бренду з приталеним піджаком на одному ґудзику, вільних штанях і білій сорочці з довгим рукавом. Ефектності образу додавала об'ємна укладка.

"Чи завжди мені вистачало впевненості в собі? Коротка відповідь — ні. У дитинстві я дуже швидко росла й соромилась свого зросту. Бути на голову вищою за однокласників здавалося тоді страшним вироком. У модельній агенції мені сказали, що треба "приклеїти" вуха — зробити пластичну операцію, адже так як є "не піде". Пізніше дісталося моїй манері говорити: не така дикція, не той голос, забагато жестів", — поділилася вона.

Катерина Осадча у діловому костюмі посиділа на стільці

Ведуча продемонструвала свою елегантність

Фото orlovaphotographer

Катерина Осадча показала елегантний костюм на фото

Катя похвалилася тонкою талією

"Оточуючі справді вміють додавати нам комплексів. Іноді ми починаємо соромитися речей, які нас і роблять унікальними. Не тому, що вони погані, а тому, що вибивається з усталеної норми. Але з цим можна працювати. І варто вимкнути внутрішнього критика, шукати оточення, яке тебе підтримує — свій маленький фан-клуб, працювати з тим, що не влаштовує саме тебе.

Сьогодні я дивлюсь на свій зріст, голос і навіть ті самі вуха з усмішкою. Бо те, що колись було "не таким", стало моєю впізнаваністю. А впевненість — це навичка. І вона вартує зусиль", — додала багатодітна мама.

Катерина Осадча попозувала у стильному луці та з укладкою

Аутфіт завершували темні лофери

Катерина Осадча посвітила довгими ногами у модному луці

Осадча може похизуватися навичками позування, яким, до речі, вона вчила своїх фанатів

Катерина Осадча попритулялася до стіни у стильному костюмі

Знаменитість спробувала діловий стиль у новій зйомці

Останнім часом Катерина хизується своїми модними луками та влаштовує собі ефектні фотосети. А нещодавно вона разом з чоловіком Юрієм Горбуновим позувала в Каннах в ошатній сукні й грайливо знялася на сходах.

Нагадаємо, Осадча та її коханий виховують двох синів: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана, в якого нещодавно брали кумедне інтерв'ю. Подружжя полюбляє весело проводити час із дітьми і часто влаштовує їм цікаві розваги. А від попередніх стосунків ведуча має 22-річного Іллю.

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